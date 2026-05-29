ทลายสแกมเมอร์ตะโบงคมุม จับ"ซ้อโรส" หลอกคนไทยทำคอลเซ็นเตอร์ -ทุบตีทารุณหากยอดไม่ถึงเป้า

ACSC -Meta-CIB ทลายสแกมเมอร์ตะโบงคมุมรวบ"ซ้อโรส" หัวหน้าแก๊งพร้อมสมุนรวม 5 ราย หลอกคนไทยข้ามแดน บังคับทำคอลเซ็นเตอร์ ยอดไม่ถึงเจอไฟช็อต-ทุบตีทารุณ-ขายต่อเยี่ยงทาส
วันนี้ (29 พ.ค.)ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. ประสาน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ เกียรติตั้ง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. พ.ต.ต.พศวัต ศรีสุขโข, พ.ต.ต.หญิง สไบนาง ศิริมนตรี สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังจับกุมแก๊งสแกมเมอร์แห่งตะโบงคมุมประกอบด้วยนายกิตติกร หรือ ซ้อโรส อายุ 29 ปี ,นายธนพนธ์ หรืออาซื่อ อายุ 35 ปี, น.ส.เมทนี หรือเมย์ อายุ 40 ปี , นายสุรพงศ์ หรือพงศ์ อายุ 30 ปี และ น.ส.น้องเล็ก อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลอาญาข้อหา "ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ , สมคบกันเป็นธุระจัดหา เพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน ,ร่วมกันค้ามนุษย์ตั้งแต่สามคนขึ้นไปโดยสมาชิกองค์กรอาชญากรรม,ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น,ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นและร่วมกันใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย" ได้บ้านในพื้นที่ จ.ชลบุรี,จันทบุรีและ จ.ตราด
สืบเนื่องจาก "Meta" ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลระดับโลก ได้ส่งข้อมูลกลุ่มสแกมเมอร์แห่งตะโบงคมุม ประเทศกัมพูชาให้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ก่อนประสานให้ บก.ปคม. ขยายผลจนพบว่าเมื่อช่วงประมาณปลายปี 2568นายกิตติกร “ซ้อโรส” ซึ่งเป็นหัวหน้าคนไทยในแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ อยู่ที่จังหวัดตะโบงคมุม ประเทศกัมพูชา ชักชวนคนไทยให้ไปทำงานตำแหน่ง “แอดมินพนันออนไลน์ตอบแชตลูกค้า” อ้างรายได้ 32,000 บาท บินฟรี กินอยู่ฟรี 3 มื้อ
เมื่อเหยื่อหลงเชื่อบินไปถึงกรุงพนมเปญ กลับถูกพาเข้า "สแกมคอมพาวด์" ซึ่งเป็นสถานที่ปิดตาย ล้อมรั้วและมีลวดหนามสูงลิ่ว มีการ์ดชาวจีนและกัมพูชาคุมเข้มพร้อมอาวุธปืนและไม้กระบองไฟฟ้า จากนั้นก็ถูกบังคับให้หลอกคนไทยลงทุนเว็บไซต์ปลอม หลอกขายสินค้า สูบเงินเหยื่อเข้ากระเป๋าบอสจีนเดือนละ 7-12 ล้านบาท
ต่อมาเหยื่อ 5 รายที่หนีรอดมาได้ให้การตรงกันว่า หากใครทำยอดหลอกลวงไม่ได้ตามเป้าที่บอสจีนตั้งไว้ จะถูก "ซ้อโรส" และ "อาซื่อ" ทำร้ายอย่างทารุณ ทั้งใช้กระบองไฟฟ้าช็อต เอาสายไฟพันเทปฟาดหลังจนเนื้อแตก หรือใช้ไม้ทุบตีไม่ยั้ง หากเจ็บปวดจนทนไม่ไหว ก็ต้องติดต่อญาติฝั่งไทยให้นำเงินมา "จ่ายค่าไถ่ตัว" ถึงจะยอมปล่อยกลับประเทศหากไม่มีเงินมาไถ่ถอนก็จะถูกขายต่อไปยังออฟฟิศสแกมเมอร์อื่นเหมือนเป็นสินค้า
จากนั้น ตำรวจ กก.1 บก.ปคม. ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 8 ราย และขอหมายค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 3 แห่ง ก่อนจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นตัวการสำคัญได้รวม 5 ราย คือ นายกิตติกร หรือซ้อโรส ทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้าออฟฟิศ คุมพนักงานคนไทย ใช้ไฟฟ้าช็อตและสายไฟทุบตีผู้เสียหาย และทำหน้าที่เป็นแอดมินหลังบ้าน, นายธนพนธ์ หรืออาซื่อ ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาบอสจีน ถ่ายทอดคำสั่ง และร่วมทำร้ายร่างกายผู้เสียหายที่ทำยอดไม่ได้, น.ส.เมทนี หรือเมย์ ทำหน้าที่เป็น HR หรือฝ่ายบุคคลของออฟฟิศ คอยจัดหาคนมาทำงานที่ออฟฟิศประเทศกัมพูชา, นายสุรพงศ์ ทำหน้าที่เป็น คนขับรถรับส่งเหยื่อและ น.ส.น้องเล็ก ทำหน้าที่ โอนเงินตามสั่งเพื่อจัดการระบบ และส่งต่อกลับไปยังคนใกล้ชิดบอสจีน
หลังจากนี้ตำรวจ กก.1.บก.ปคม.จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบบุคคลที่อาจตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายนี้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป