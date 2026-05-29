แฉหนุ่มใหญ่เมาแล้วขับ ชนไรเดอร์ตาย เป็นรองโฆษก ป.ป.ช. ญาติลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด

ญาติร่ำไห้ เผยไม่สนใจใหญ่มาจากไหน ขอเอาเรื่องถึงที่สุด หลังถูกผอ.สำนักงานสืบสวนกิจการพิเศษ , รองโฆษก ป.ป.ช. เมาแล้วขับควบกระบะชนดับคาที่
จากกรณีที่ เมื่อเวลา23.00น. วันที่ 27 พ.ค.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. บางศรีเมืองได้รับแจ้งเหตุรถจยย.ถูกรถกระบะชนแล้วหนี ทำให้มีเสียชีวิต 1 ราย ที่เกิดเหตุบริเวณ สะพานต่างบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็นถนน 3 เลน ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายศรนรินทร์ นาคงสี อายุ43ปี อาชีพขับไรเดอร์ เลนซ้ายสุดของถนนพบ แขนซ้าย ขาด 1 ท่อน ถัดมาประมาณ 300 เมตร พบ รถจยย.ไฟฟ้า ยี่ห้อ H SEM (H SEM Motor) ยังไม่พบหมายเลขทะเบียน ติดอยู่ด้านใน ส่วนฝั่งตรงข้าม พบร่างของผู้เสียชีวิต สภาพศพ นอนหงาย สวมเสื้อคอปกสีขาว ใส่กางเกงยีนส์ขายาวสีครีม พบบาดแผลบริเวณ ศีรษะด้านขวาแตก แขนซ้ายขาด ถัดไปตีนสะพานพบรถกระบะคู่กรณี ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ไททัน สีดำ หมายเลขทะเบียน5ขฮ454 กทม. สภาพรถกระบะกันชนด้านซ้ายพังยับ ล้อรถข้างหน้าด้านซ้ายแตก ทราบชื่อคนขับคือ นายจรงค์ เกราะเหมาะ ตำแหน่งอำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ล่าสุดเมื่อเวลา 02.00น. วันที่ 28 พ.ค.69 ที่ สภ.บางศรีเมือง น.ส.วิยะดา นาคงสี อายุ 49ปี เป็นพี่สาวของนายศรนรินทร์ นาคงสี อายุ43ปี หรือผู้เสียชีวิต คนโต ซึ่งมีพี่น้องทั้งหมด 3 คนตายผู้เสียชีวิตเป็นน้องคนสุดท้อง และเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายคนโตผู้ชาย อายุ 21 ปี และลูกสาวคนเล็กอายุ 20 ปี อาศัยอยู่ห้องเช่าที่ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ
จากการสอบถาม น.ส.วิยะดา นาคงสี อายุ 49ปี พี่สาวผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ตนเป็นพี่สาวผู้เสียชีวิต คนเสียชีวิตเป็นน้องคนที่สาม น้องชายตนมีลูกสองคน หลานสาวผู้หญิงอาศัยอยู่กับตนหนึ่งคนส่วนลูกชายเขาอยู่กับผู้เสียชีวิต ปกติแล้วน้องชายตนจะวิ่ง LINE MAN ส่งของคุยกันล่าสุดเมื่อสองสามวันที่แล้ว ไม่มีรางสังหรณ์บอกเหตุ แต่น้องชายของตนจะชอบกินกระท่อมชอบมาเก็บใบกระท่อมที่บ้านของตน ตนก็ได้ถามกลับไปว่ารับผิดชอบที่บ้านไหวไหม เขาบอกว่าไหว เพราะน้องชายของตนมีหนี้ที่ไปกู้ยืมเขามา จึงต้องทำงานหนัก ตอนนี้ตนรู้สึกเสียใจรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะตนกับผู้เสียชีวิตไปมามาหากันบ่อยครั้ง ซึ่งน้องชายของตนเป็นหัวหน้าครอบครัว เลี้ยงดูลูกสองคนมีภาระที่ต้องผ่อนที่ดินที่สุพรรณบุรี เพื่อให้ลูกชายและลูกสาวมีที่อยู่ ส่วนเรื่องคู่กรณีที่ขับกระบะอ้างว่าเป็นข้าราชการยศใหญ่ตนไม่สนใจ จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด จะใหญ่แค่ไหนตนก็ไม่สน เพราะตอนเกิดเหตุมีคนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างมีคลิป ตอนนี้ตนไม่สนใจใครทั้งนั้น ส่วนเรื่องคดีตนเป็นกังวลเพราะตนก็มีผู้ใหญ่ของตนเช่นกัน