ตร.ทางหลวงจับป้าแสบ! ตุ๋นแรงงานบินเก็บผลไม้สวีเดน เชิดเงินมัดจำครึ่งล้านหนี

ตำรวจทางหลวงตามลากคอป้าแสบ! ตุ๋นแรงงานบินเก็บผลไม้สวีเดน เชิดเงินมัดจำครึ่งล้านหนีนานนับ 4 ปี สุดท้ายไม่รอดจนมุมคากระท่อมใน จ.อุดรฯ
วันนี้ (28 พ.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.วันชนะ ทิพย์อาสน์ ผกก.4 บก.ทล. พ.ต.ท.อาจินต์ วังวรรธนะ สวญ. ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. และ พ.ต.ต.กนกพล ดวงทาทอน สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นางสุภานัน (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดบึงกาฬ ที่ 14/2565 ลงวันที่ 9 ก.พ. 65 ข้อหา “ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานไปทำงานต่างประเทศได้โดยหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” ได้ที่กระท่อมไม่มีเลขที่ ท้ายหมู่บ้านดงสระพัง ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2565 มีกลุ่มผู้เสียหายในพื้นที่ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬเข้าแจ้งความว่าถูกนางสุภานันผู้ต้องหารายนี้หลอกว่าสามารถพาไปทำงานเก็บผลไม้ที่ประเทศสวีเดน ได้เงินค่าจ้างสูงโดยคิดนายหน้า-ค่ามัดจำคนละ 20,000 บาท แต่เมื่อใกล้ถึงกำหนดเดินทางก็ไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้อีกเลย คดีนี้มีผู้เสียหายกว่า 20 คน ความเสียหายเกือบ 5 แสนบาท
จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นานนับปี กระทั่งล่าสุดเจ้าตัวแอบมากบดานอยู่ที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านใน จ.อุดรธานี เจ้าหน้าที่จึงเข้าปิดล้อมจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นางสุภานัน ให้การรับสารภาพ ตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งศาลจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป