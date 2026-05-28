กองปราบ-อย.ทลายโรงงานกัญชาเถื่อนยึดช่อดอกไร้แหล่งที่มา 138 กิโลฯ

กองปราบ-อย.บุกทลายโรงงานกัญชาเถื่อนสามโคก! รวบสาวไทย-หนุ่มเวียดนามยึดช่อดอกไร้แหล่งที่มา 138 กิโลฯ ตะลึงเจอห้องแล็บสกัดสารต้องสงสัย
วันนี้ (28 พ.ค.)พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. และ พ.ต.ท.วรพล เลิศวิริยะพงศ์ สว.กก.2 บก.ป. สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานีนำหมายค้นศาลจังหวัดปทุมธานี บุกเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปกัญชาแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี หลังสืบทราบว่าสถานที่ดังกล่าวแอบลักลอบประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง พบ น.ส.อินทิรา (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี และ Mr. Pham สัญชาติเวียดนาม แสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่และเป็นผู้นำตรวจค้น จากการตรวจสอบภายในโรงงาน เจ้าหน้าที่พบช่อดอกกัญชาอัดแท่ง จำนวน138 กิโลกรัม, ของเหลวสีน้ำตาลต้องสงสัยสารสกัดจากกัญชา บรรจุในขวดโหลแก้วจำนวน 3 ลิตร,ถังอากาศสีฟ้า ขนาด 12.5 กก. จำนวน 56 ถัง และถังอากาสสีลวดลาย ขนาด 2.2 กก. อีกจำนวน 9 ถัง
จากการสอบสวน น.ส.อินทิรา และหุ้นส่วนชาวเวียดนาม ไม่สามารถนำเอกสารมาสำแดงแหล่งที่มาของช่อดอกกัญชาทั้งหมดได้ ซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาตรา 52 ฐาน “ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งมีโทษพักใช้ใบอนุญาต 90 วัน หรือยึดใบอนุญาต ส่วนของเหลวสีน้ำตาลใสในห้องแล็บ เจ้าหน้าที่สงสัยว่าจะเป็นสารสกัดจากกัญชาที่มีปริมาณสาร THC เกินกฎหมายกำหนด ซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จึงได้ตรวจยึดส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด หากผลตรวจยืนยันว่าเป็นสารเสพติด จะแจ้งข้อหา "ครอบครองยาเสพติด" เพิ่มอีกคดีทันที
ขณะที่เรื่องถังอากาศนั้น น.ส.อินทิรา ให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.สามโคก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป