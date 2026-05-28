ผบ.ตร.สั่ง "ขุดรากถอนโคน" อาชญากรรม-ต่างด้าวผิดกม. เข้มกวดขันวินัย ตร. เร่งพัฒนางานสอบสวน ห้ามนำพงส.ไปช่วยราชการเด็ดขาด

ผบ.ตร. ประชุมบริหาร ตร. มอบนโยบายเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล สั่งลุย “เอกซเรย์ ระดม กวาดล้าง” และ “ขุดรากถอนโคน” ปราบต่างด้าวผิดกฎหมายและอาชญากรรมทุกประเภท ย้ำกวดขันวินัยตำรวจ ป้องกันเรียกรับผลประโยชน์ เดินหน้าพัฒนางานสอบสวน ห้ามนำพงส.ไปช่วยราชการนอกสถานีตำรวจเด็ดขาด
วันนี้ (28 พ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2569 พร้อมมอบนโยบายให้ทุกหน่วยขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และการช่วยเหลือประชาชน โดยเน้นการทำงานแบบ “ทีมจังหวัด” ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานเชิงรุก และเร่งสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
ผบ.ตร. กำชับเดินหน้าปฏิบัติการ “เอกซเรย์ ระดม กวาดล้าง” และ “ขุดรากถอนโคน” ปราบปรามคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย โดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ พร้อมสั่งเพิ่มความเข้มข้นในการสืบสวนขยายผลอาชญากรรมทุกประเภท
นอกจากนี้ ยังเร่งพัฒนางานสอบสวนในทุกมิติ ทั้งเพิ่มค่าตอบแทน เพิ่มกำลังพนักงานสอบสวน ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น และห้ามนำพนักงานสอบสวนไปช่วยราชการนอกเหนือจากงานสอบสวนโดยเด็ดขาด
ด้านวินัยตำรวจ ผบ.ตร. สั่งกวดขันเรื่องการรับผลประโยชน์ หลังผลสำรวจภาคเอกชนสะท้อนภาพลักษณ์ตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนและดำเนินการทางวินัยอย่างจริงจัง รวมถึงผลักดันโครงการ “ทำดี มีรางวัล ทำไม่ดี มีโทษ” เพื่อเชิดชูตำรวจดีและสร้างมาตรฐานวินัยในองค์กร
พร้อมกันนี้ ยังเน้นการแก้ปัญหาหนี้สินตำรวจ สานต่อโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกและขวัญกำลังใจให้กำลังพลทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ผบ.ตร.ยังได้สั่งการเดินหน้าโครงการตำรวจ “ทำดี มีรางวัล (ทำไม่ดี มีโทษ)” ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการยกย่อง ส่งเสริม เชิดชูเกียรติตำรวจที่ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานหรือยศ ตำแหน่งใด จึงให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบรางวัลในการทำงานของตำรวจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรักษาระเบียบวินัยเกี่ยวกับการแต่งกาย เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งทรงผมและเครื่องแบบ ถูกต้องตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ จตช. และ โฆษก ตร. ควบคุม กำกับ ดูแลในภาพรวม
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร.ได้เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ในการสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมายจับ และจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พร้อมมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ให้ห้วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569 เพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อไป