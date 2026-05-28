ผู้ว่าฯ ภูเก็ต-พตส. รุ่นที่ 12 ร่วมปล่อย “ฉลามกบครีบเหลี่ยม” คืนสู่ทะเล

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต-พตส. รุ่นที่ 12 จัดกิจกรรมปล่อย “ฉลามกบครีบเหลี่ยม” 30 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 12 นำโดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ รอง ผู้บัญชาการสำนักงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานรุ่น พตส.12 นำคณะร่วมกิจกรรมปล่อย ปลาฉลามกบครีบเหลี่ยม คืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 30 ตัว ณ พื้นที่ทางทะเลจังหวัดภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรม พตส.12 ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างสรรค์สังคม และส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยได้ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพื่อร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของหลักสูตร พตส. รุ่นที่ 12 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 20 คน เดินทางมาศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ด้าน นายนิรัตน์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล “ปลาฉลามกบครีบเหลี่ยม” เป็นปลาฉลามขนาดเล็ก เมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร มีนิสัยรักสงบ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และอาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลตามแนวปะการังหรือพื้นทรายใต้น้ำ โดยเฉพาะในเขตทะเลอันดามันและอ่าวไทย แม้จะเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็ก แต่ฉลามกบมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตหน้าดิน เช่น กุ้ง ปู หอย และสัตว์น้ำขนาดเล็กต่าง ๆ ให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ อีกทั้งยังสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแนวปะการังและทรัพยากรทางทะเลด้วย
นายนิรัตน์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันฉลามกบในธรรมชาติมีจำนวนลดลงจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การทำประมง และการเสื่อมโทรมของแหล่งอาศัย การปล่อยฉลามกบคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป