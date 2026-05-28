“ทักษิณ” อารมณ์ดี! รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรก ยังติดกำไล EM

MGR Online - “ทักษิณ” พร้อมทนาย เดินทางรายงานตัวสำนักงานคุมประพฤติฯ ครั้งที่ 1 หลังได้รับการพักโทษ ยังติดกำไล EM ยิ้มแย้มทักทายสื่อ
จากกรณีเมื่อวันที่ 11 พ.ค.69 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลาง เรือนจำกลางคลองเปรม ได้ครบกำหนดระยะคุมขัง 2 ใน 3 ของอัตราโทษ 1 ปี (8 เดือน) จึงเข้าเกณฑ์ได้พักโทษเพื่อคุมประพฤติ มีเงื่อนไขติดกำไล EM ณ บ้านจันทร์ส่องหล้าซ.จรัญสนิทวงศ์ 69 แขวงและเขตบางพลัด กรุงเทพฯ จนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 9 ก.ย.69
วันนี้ (28 พ.ค.) เวลา 14.09 น. ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Maybach S 580 e (เมอร์เซเดส-มายบัค) สีทูโทน ทะเบียน พท 4444 กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าพบพนักงานคุมประพฤติ รายงานตัวคุมประพฤติครั้งที่ 1 ภายหลังจากที่ได้รับการพักโทษคุมประพฤติ หลังเลื่อนรายงานตัวคุมประพฤติ จากวันที่ 25 พ.ค.69 เป็นวันที่ 28 พ.ค.69 แทน โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร ได้เดินทางมาด้วย
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า บริเวณข้อเท้าข้างซ้ายของนายทักษิณยังคงมีการสวมกำไล EM และเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายทักษิณว่าเป็นอย่างไรบ้าง สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนั้น นายทักษิณได้ยิ้มแย้มและตอบผู้สื่อข่าวว่า “ดี ๆ ไม่มีอะไร“ ก่อนที่นายทักษิณและทนายวิญญัติ เดินขึ้นอาคารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เพื่อไปรายงานตัวครั้งที่ 1 กับเจ้าพนักงานคุมประพฤติ อย่างไรก็ดี เมื่อช่วงเวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ได้มีรถยนต์ส่วนตัวของนายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ขับเข้ามาภายในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เพื่อรอรับรายงานตัวอดีตนายกฯ
ต่อมา เวลา 14.19 น. ผ่านไปเพียง 10 นาที นายทักษิณ และทนายวิญญัติ เดินลงจากอาคารสำนักงานคุมประพฤติฯ โดยนายทักษิณได้สวมกอดและขอบคุณคนเสื้อแดง พร้อมพูดคุยเล็กน้อยที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงเช้า จากนั้น นายทักษิณ ได้หันมาพูดคุยกับทนายวิญญัติสั้นๆ ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะสอบถามว่าการรายงานตัววันนี้เป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากไม่ได้เจอถึง 17 วัน โดยนายทักษิณได้ยิ้มและตอบว่า “ตามประสาคนแก่” แต่เมื่อถามว่าการรายงานตัววันแรกเป็นไปด้วยดีหรือไม่นั้น นายทักษิณได้ตอบว่า “วันนี้ก็ไม่มีอะไร ถือเป็น formality (พิธีการ)” ก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวและเดินทางกลับออกจากสำนักงานคุมประพฤติฯ