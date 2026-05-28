"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ลั่นไม่ปล่อยมาเฟียเกาะสมุย คดียิงแท็กซี่คืบ เตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก 5 ราย

คดียิงคนขับแท็กซี่เกาะสมุยคืบหน้า ตำรวจเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก 5 ราย หลังพบผู้เกี่ยวข้องรวม 8 คน ย้ำเดินหน้ากวาดล้างผู้มีอิทธิพล กลุ่มมาเฟีย พร้อมคุ้มครองพยานเต็มที่ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
วันนี้ (28 พ.ค.) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุมรับทราบคดียิงคนขับแท็กซี่ ในพื้นที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ร่วมกับ พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผกก.สภ.บ่อผุด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมาก พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุจำนวน 8 ราย ในจำนวนนี้ออกหมายจับไปแล้ว 3 ราย และจับกุมได้แล้ว 1 ราย คือ นายจตุพลฯ ล่าสุดจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ตำรวจเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก 5 ราย เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ครบถ้วน
ในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้เสียหายและพยานในคดีนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ ทางตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประชุมร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อร่วมกันดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา เพื่อช่วยเหลือพยานในคดีอาญาให้ได้รับความปลอดภัยขั้นสูงสุด
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่มีการยอมให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือกลุ่มมาเฟีย สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาด โดยไม่ว่าผู้กระทำความผิดเป็นใคร เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและเด็ดขาดที่สุดในทุกข้อหา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่อไป