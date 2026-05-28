อัยการรับทราบคดียกฟ้อง “ธนาธร” หมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 ปมวิจารณ์วัคซีนพระราชทาน

อัยการรับทราบ ศาลพิพากษายกฟ้อง “ธนาธร” คดีหมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 ปมวิจารณ์วัคซีนพระราชทาน ยังไม่ชี้ขาดจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ต้องดูข้อเท็จจริงคำพิพากษา
วันที่ 28 พ.ค.ภายหลังศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
กรณีเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 จำเลยได้ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อ "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" เข้าข่ายบิดเบือนข้อมูล ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์และการจัดหาวัคซีน
นายไชยรัตน์ ปาวะกะนันท์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้อง นายธนาธร ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นั้น
สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับทราบคำพิพากษาแล้ว ซึ่งการจะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในสำนวนและในคำพิพากษา