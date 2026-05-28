มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" 3 อินฟลูฯ สีกากี 4 ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็งช่วยเหลือปชช.

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ชื่นชมและให้กำลังใจ 3 ตำรวจอินฟลูฯ และ 4 ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็งช่วยเหลือประชาชน
วันนี้ (28 พ.ค.) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ให้กับข้าราชการตำรวจผู้มีผลงานโดดเด่นในการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวก รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จำนวน 8 ราย เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยมี พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พ.ต.อ.ธัชพงศ์ สารวนางกูร รองผู้บังคับการกองสารนิเทศ ร่วมพิธี
สำหรับผู้ได้รับรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” จำนวน 8 ราย แบ่งเป็น รางวัลด้านการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวก รวมทั้งมีบทบาทในการสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 3 ราย ได้แก่
พ.ต.อ.พินิจ ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้กำกับการ สภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เจ้าของช่อง TikTok “พี่บิ๊ก พินิจ” ทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ รับแจ้งความ ช่วยเหลือ ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชน โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรือกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และสาระความรู้ ข้อคิด ทัศนคติเรื่องการใช้ชีวิต รวมทั้งการเตือนภัยออนไลน์
จ.ส.ต.ธนวันต์ ตรีสุคนธ์ ผู้บังคับหมู่ สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เจ้าของช่อง TikTok : จ่าบูม (พี่หมู่ หมวกทอง) ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายตรวจในโลกออนไลน์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ใจเย็น และมักทำคอนเทนต์เชิงบวกหรือให้ความช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เตือนภัย โครงการต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ส.ต.ท.โชคชัย มะลาศรี ผบ.หมู่งานจราจร สน.ลุมพินี จากเพจ Facebook “ตำรวจ กรุงเตพ” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ลุมพินี ใช้โทรโข่งประกาศเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดล้ำแนวทางม้าลาย บริเวณแยกสัญญาณไฟ โดยมีข้อความสั้นๆ แต่สะดุดหูว่า “อย่าล้ำแนว มันไม่ดี” จนกลายเป็นกระแสพูดถึงในโลกโซเชียล มีประชาชนจำนวนมาก เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมการทำงานว่าเป็นการรณรงค์ที่เข้าถึงง่าย ช่วยสะท้อนปัญหาวินัยจราจรบนท้องถนนได้อย่างชัดเจน
รางวัลด้านการปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จำนวน 4 ราย ได้แก่
ร.ต.อ.จารุพัฒน์ บัวแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน มีจิตวิญญาณตำรวจอย่างแท้จริง ในการสืบสวนสอบสวน พิสูจน์ทราบผู้เสียชีวิตคนที่ 8 จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง ตามหาญาติรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
และข้าราชการตำรวจ งานป้องกันและปราบปราม สน.ลาดกระบัง 4 นาย ที่ช่วยติดตามเด็กอายุ 10 ขวบและ 11 ขวบ ที่หนีออกจากบ้าน ส่งกลับคืนสู่ผู้ปกครองอย่างปลอดภัย ได้แก่ ด.ต.สรายุทธ ไชยมาคำ, ส.ต.อ.กฤษณะ สมประสงค์, ส.ต.อ.ตะวัน แสงแก้ว และ ส.ต.ต.ธนพล หงษ์ฟ้อน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า รางวัล “โฆษกยกนิ้ว” เป็นรางวัลที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชมข้าราชการตำรวจ ในการร่วมผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสังคม และการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในทุกมิติต่อไป