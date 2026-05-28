ชาวชราแห่ร้อง ปปป.! เอาผิด "ฌาปนกิจอุดรแสงรุ่ง" โกงเงินคนตาย เสียหาย 1.2 พันล้าน

กลุ่มชาวชราแห่ร้อง ปปป.! เอาผิด "ฌาปนกิจอุดรแสงรุ่ง" เบี้ยวเงินคนตาย เสียหาย 1.2 พันล้าน "ทนายรณณรงค์” แฉกลุ่มบ้านใหญ่-นักการเมืองท้องถิ่น เอี่ยวสูบเงิน-สร้างคะแนนนิยม พบล้มเป็นโดมิโน่ 8 จังหวัด เสียหายทะลุ 5,000 ล้าน ไร้หน่วยงานรัฐช่วยเหลือเยียวยา
วันนี้ ( 28 พ.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พา คุณตาคุณยายวัย 70-80 ปี ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มผู้เสียหายที่เกิดจาก “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ -อุดรแสงรุ่ง” จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย“นายสมเจตนาคงวินัย สายบัวต่อ” ตัวแทนจาก “เครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย 9 จังหวัด” เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนและแจ้งความร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนบก.ปปป. เอาผิดนายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ -อุดรแสงรุ่ง ตาม ป.อาญา ม.157
นายรณรงค์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณีที่สมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิตแล้ว แต่ทายาทกลับไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ศพตามที่ตกลงไว้ โดยทางสมาคมฯ มีพฤติการณ์ส่อแววลอยแพสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีผู้เดือดร้อนและได้รับความเสียหายรวมกว่า 21,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกันสูงถึงกว่า 1,250 ล้านบาท โดยพบว่าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีผู้ได้รับความเสียหายมากที่สุด
นายรณรงค์ กล่าวต่อว่าสำหรับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ กลุ่มผู้เสียหายต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง บก.ปปป. เข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ประชาชนตั้งใจเก็บไว้เพื่อทำศพในวาระสุดท้ายของชีวิต แต่กลับถูกซ้ำเติมซ้ำรอยกลโกงแชร์ลูกโซ่
นายสมเจตนาคงวินัย กล่าวว่าตอนรับผิดชอบดูแลเคสปัญหาฌาปนกิจที่จังหวัดอุดรธานีรวบรวมข้อมูลมาสมทบให้กับเครือข่ายของทนายรณรงค์สำหรับเคสของ "อุดรแสงรุ่ง" ที่เราพบสิ่งผิดปกติรอให้นายทะเบียนท้องที่ กับเทศบาลนครอุดรฯ ตรวจสอบ ซึ่งสมาคมแห่งนี้เปิดทำการโดยมีการแบ่งเป็นหมวด ก. หมวด ข. และ หมวดพิเศษ ซึ่งตรงจุดนี้อาจจะไม่ตรงกับเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติฯ นอกจากนี้กรณีที่เกิดมีการเสียชีวิต มีการกำหนดเรตอัตราเงินที่จะได้แบบตายตัวไม่ได้มีการคิดผันผวน ล่าสุดของหมวด ก.เมื่อมีการเสียชีวิตจะได้อยู่ที่ 1.4 แสนบาท หมวด ข. จะได้อยู่ที่ประมาณ 2 แสนบาท โดยหมวด ก.และหมวดพิเศษจะมีการกำหนดช่วงอายุของสมาชิก ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นการทำที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กรณีที่สมาชิกเสียชีวิตพบว่าแทนที่จะได้เงินฌาปนกิจเต็ม 2 แสนบาทกลับได้รับจริงแค่ 1.4 แสนบาทก็มี ซึ่งในความเป็นจริงไม่ถูกต้องสำหรับในการคำนวณเงินที่ควรจะได้ไม่คุ้มค่าที่จะเก็บออมตามที่สมาชิกส่วนใหญ่มองว่าเงินที่จ่ายไปแล้วแต่ละเดือนก็จะสะสมเป็นเงินออมเอาไว้ในยามเมื่อเขาตายก็จะได้เงินคืนแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาตายเขาอาจจะต้องขาดทุนกับเงินที่เก็บออมมา
นายสมเจตนาคงวินัย กล่าวต่อว่า สำหรับเคส "อุดรแสงรุ่ง"สมาชิกได้มีการร้องต่อผู้ว่าจังหวัดอุดรธานี เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมา ผู้ว่าฯได้สั่งระงับการเก็บเงินชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเดือนพฤษภาคม ปรากฏว่ามีสมาชิกตายแล้วนับพันคน จากทั้งหมด 20,000 กว่าคน ซึ่งปัจจุบันยังสรรหาคณะกรรมการใหม่มาดำเนินการต่อไม่ได้ ปัจจุบันเหลือนายกสมาคมแค่เพียงคนเดียวไม่มีกรรมการทำงานเลยสักรายเดียว
นายรณณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ตนได้ติดตามและพยายามให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายมาโดยตลอด แต่ประสบปัญหาไม่สามารถหาผู้เสียหายที่พร้อมออกมาแสดงตัวดำเนินคดีได้ เนื่องจากหลายคนหวาดกลัว ทำได้เพียงเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันและรอการสอบสวน ขณะที่คดีในหลายจังหวัดไม่มีความคืบหน้า
นายรณณรงค์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาดังกล่าวมีความทับซ้อนทางผลประโยชน์กับนักการเมืองท้องถิ่น โดยระบุว่าหลายจังหวัดมีหัวคะแนนหรือกลุ่มบ้านใหญ่เข้าไปเป็นกรรมการกองทุนฌาปนกิจ เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตและมีการจ่ายเงิน ก็กลายเป็นการสร้างคะแนนนิยมทางการเมือง จึงเป็นเหตุให้การร้องเรียนในพื้นที่ไม่คืบหน้า ตอนได้นำเรื่องนี้เข้าไปร้องเรียนกรรมาธิการรัฐสภารัฐมนตรี พม. ได้ตอบข้อซักถามประเด็นนี้ ว่าเงินฌาปนกิจที่ชาวบ้านเป็นสมาชิกจ่ายไปในแต่ละเดือนนั้นเป็นเงินบริจาคขอให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจตามนี้ถ้าหากใครอยากจะจ่ายเงินฌาปนกิจคิดว่าเป็นการออมก็เชิญเป็นสมาชิกจ่ายเงินฌาปนกิจต่อไป
"ขณะนี้มีฌาปนกิจหลายแห่งล้ม ตนดำเนินการช่วยเหลือมาแล้วเจ็ดแปดปีหลายจังหวัดล้มเป็นโดมิโน่ เกิดปัญหาแล้วประมาณแปดจังหวัด เป็นเงินจำนวนกว่า 5,000 ล้านบาท ภาครัฐไม่มีใครรับดำเนินการเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาในเรื่องนี้บรรดาสมาชิกคุณตาคุณยายเหล่านี้จึงต้องต่อสู้กันด้วยตัวเองต่อไป" นายรณณรงค์ กล่าว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ได้สอบปากคำผู้เสียหายเพื่อรวบรวมกับกลุ่มแรกที่ยื่นร้องก่อนหน้านี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
