"สนธิญา" ร้อง ปอท. ตรวจสอบ "ไอซ์ รัชนก" วิจารณ์ "สอดสร้อยมาลา" ผิด ม.112 หรือไม่?

"สนธิญา" ร้อง ตำรวจ ปอท. ตรวจสอบ "ไอซ์ รัชนก" ปมวิจารณ์ละคร "สอดสร้อยมาลา" เข้าข่ายความผิด ม.112 หรือไม่?
วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ ศูนย์รับเเจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายสนธิญา สวัสดี เดินทางเข้าร้องทุกข์กับกองบังคับการให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลยี (บก.ปอท.) เพื่อให้ตรวจสอบกรณี น.ส. รัชนก ศรีนอก หรือไอซ์ สส.พรรคประชาชน ว่า ผิดมาตรา 112 หรือไม่ กรณีวิพากษ์วิจารณ์ละครเรื่อง “สอดสร้อยมาลา”
นายสนธิญา กล่าวว่า วันนี้เดินทางมายังศูนย์รับเเจ้งความเพื่อให้พนักงานสอบสวน บก.ปอท.ตรวจสอบ กรณีที่ น.ส.รัชนก วิพากษ์วิจารณ์ ละครเรื่อง “สอดสร้อยมาลา” ลงในสื่อโซเชียล ว่ามีการใช้คำพูดหรือการกระทำใดที่เข้าข่ายความผิดมาตรา 112 หรือ มาตราอื่น ๆ หรือไม่ โดยการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวมีบางประโยคเช่นว่า “สุดท้ายแล้วพวกหัวก้าวหน้าก็เถลิงอำนาจ“ ”แนวคิดบ้านนี้เมืองนี้ไม่ใช่ของประชาชน“ และในตัวละครของเรื่องนี้มีตัวละครสมมุติว่าเป็นราชนิกุล
"เมื่อประมวลคำพูดเหล่านี้ จึงนำมาสู่การร้องทุกข์เพื่อที่จะให้ บก.ปอท. พิจารณาตรวจสอบว่ามีความผิดหรือไม่ ผมไม่ได้บอกว่าน.ส. รัชนก ผิดหรือไม่อย่างไรเพียงแต่มองว่าการกระทำดังกล่าวมีจุดประสงค์อื่นใดหรือไม่"นายสนธิญา กล่าว