"เจน ปิยะทัต" ร้อง ป.หาตัวไอ้โม่งแพร่คำให้การพยานคดี "มาดามเก่ง" เช็คเด้งว่อนเน็ต

"เจน ปิยะทัต" บุกกองปราบฯ จี้หาตัวการทำสำนวนคดี "มาดามเก่ง" เช็คเด้ง หลุดว่อนโซเชียล ทนายลั่นคดียังไม่ถึงศาลแต่ข้อมูลพยานรั่ว
วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ กองปราบปราม นาย เจน ปิยะทัต พร้อมด้วย นายชนพัฒน์ ธรรมสารตระกูลทนายความ เข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปราม เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษหาตัวผู้นำเอกสารคำให้การพยานสำนวนคดีที่ตนแจ้งความดำเนินคดี น.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ มาดามเก่ง ข้อหาเช็คเด้งที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ มาเผยแพร่ในสื่อโซเชียล ซึ่งเอกสารทั้งหมดต้องเป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
นายเจน กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจากตนได้เสนอขายพระเครื่องจำนวน 53 องค์ ให้กับ มาดามเก่ง ในราคา 65 ล้านบาท และทางมาดามเก่ง ได้มีการขายต่อให้กับ หนุ่ม นครปฐม และ ต้อม นครสวรรค์ ในราคา 75 ล้านบาท โดยมาดามเก่ง ได้จ่ายเช็คให้ตนใบแรกจำนวน 13 ล้าน แต่พอนำไปขึ้นเงินปรากฏว่าเช็คกลับเด้ง ตนเลยไปแจ้งความดำเนินคดี ที่ สน.ทุ่มมหาเมฆ ต่อมาทางพนักงานสอบสวนได้เสนอศาลออกหมายจับและจับกุมมาดามเก่ง ซึ่งได้มีการประตัวออกมาและอยู่ระหว่างสู้คดี
นายเจน กล่าวต่อว่าที่ตนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามในวันนี้เพราะทราบว่าสำนวนในคดีดังกล่าวถูกนำมาเปิดเผยบนสื่อโซเชียล ซึ่งบางส่วนตนทราบว่า "อุ๊ กรุงสยาม" ส่งให้กับ "นัทแฟนพันธุ์แท้" ดู แถมยังมีการแชร์สำนวนดังกล่าวจากเพจ "เหยื่อ" เอามาลงซึ่งมีคำให้การของพยานในคดีทั้งหมดยกเว้นคำให้การของ มาดามเก่ง
นายเจน กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ตนได้ไปร้องเรียนที่อัยการเพื่อทำเรื่องขออัยการคัดสำนวนคดี ซี่งทางอัยการแจ้งว่าคัดให้ได้ในส่วนคำให้การของตน แต่คำให้การพยานปากอื่นคัดให้ไม่ได้ ตอนนี้ตนไม่ทราบว่าที่มันหลุดออกมานั้น มาจากอัยการหรือพนักงานสอบสวน จึงมายื่นหนังสือถึงผู้บังคับการปราบปรามให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพราะตนมองว่าไม่เป็นธรรม
ด้าน นายชนพัฒน์ กล่าวว่า สำนวนทางคดีห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาด ถ้าคดียังไม่ถึงศาล แต่คดีดังกล่าวยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนอยู่แต่กลับมีสำนวนทางคดีออกมาเป็นไฟล์ PDF เช่นนี้ โดยในคำให้การก็ระบุข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างของพยานในคดีทั้งหมด เราเลยต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนว่าเอกสารดังกล่าวหลุดออกมาได้อย่างไร ซึ่งมองว่าเป็นผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรม