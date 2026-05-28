ทลายเว็บเถื่อน! ปอศ.-ตำรวจโลก เปิดยุทธการข้ามชาติ รวบแอดมินลอบฉายหนังค่ายดัง

ปอศ.แท็กทีมตำรวจโลก เปิดยุทธการ"Awan Merah"ทลายเครือข่ายเว็บฯ หนังเถื่อนข้ามชาติรวบแอดมินลอบฉายหนังค่ายดังพบเคยถูกจับเมื่อปี 61 แต่ไม่เข็ดหลาบ
วันนี้ ( 28 พ.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่การ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ป้อมเงิน สว.ปฎิบัติการราชการ กก.1 บก.ปอศ.พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนบริษัทวอเนอร์ บราเธอร์ส เอ็นเตอร์เทรนเม้นต์ นำกำลังจับกุม นายอัครวัฒน์ (สงวนนามสกุล)ฐานความผิด “ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า ด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งเป็นงานภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต” ได้ที่บ้านหลังหนึ่งภายในพื้นที่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากนั้นได้เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่พร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยเอกสารบัญชี จำนวน 19 แผ่น, หลักฐานการจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้ง 4 แผ่น, เอกสารเกี่ยวกับการรับส่งอีเมล์ที่ใช้งาน 22 แผ่น ,เอกสารสำเนาบัตรเคดิต 1 แผ่น, โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง, คอมพิวเตอร์โน๊สบุ๊ค 1 เครื่อง และ คอมพิวเตอร์ PC อีก 1 เครื่อง
สืบเนื่องจาก บก.ปอศ. เข้าร่วมประชุมประสานการปฏิบัติ " Awan Merah" ณ สำนักงาน INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อหารือและประสานการปฏิบัติด้านการปราบปรามเว็บไซต์หนังออนไลน์ MyIPTV4K ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และรายการบันเทิงต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการภายใต้โครงการ I-SOP (INTERPOL – Stop Online Piracy) โดยองค์การตำรวจสากล ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศหลายแห่ง ได้แก่ ตำรวจมาเลเซีย (Royal Malaysia Police), สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ (KNPA), กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MCST) และหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (HSI) เพื่อปราบปรามเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้อง
ต่อมาได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิตอล ทางการเงิน สามารถนำพยานหลักฐานต่าง ๆ ยื่นขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่าง ๆ เปิดปฏิบัติการข้ามประเทศพร้อมกัน ระหว่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศไทย โดยสามารถจับกุมนายอัครวัฒน์ ได้พร้อมของกลางดังกล่าว
จากการสอบสวน นายอัครวัฒน์ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติ ทราบว่า เมื่อปี 2561 ได้เคยถูกจับกุมในข้อหา ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ฯ มาก่อนจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางดังกล่าวนำส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในส่วนผลการปฏิบัติการภายในประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ ได้เข้าตรวจค้นพร้อมกันใน 3 จุด ในรัฐเซลังงอร์ ยึดอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ รวมถึงคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน และสามารถดำเนินคดีกับ เลอง ชิน หวัง (Leong Chin Wang) และภรรยา นาง ฮู เชียว ลิว (Hoo Sheau Lew) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Alula Marketing Sdn Bhd ให้บริการออกแบบหน้าเว็บกราฟิกและจำหน่ายระบบอัตโนมัติและระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงสินค้ากลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้การปฏิเสธหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาว่าดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในการขายเข้าถึงแอปพลิเคชัน MYIPTV4K ผ่านบัญชี อีคอมเมิร์ซยอดนิยม "Unimax Pro"
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนไม่สนับสนุนเว็บไซต์หนังที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการหลอกลวงให้เสียค่าสมาชิก และสามารถรับชมได้ในระยะเวลาไม่นาน และยังเป็นการป้องกันอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เกิดจากคนสร้างเว็บหนังเถื่อนอีกด้วย และยังเป็นผลกระทบต่อเจ้าของผลงานและอุตสาหกรรม ทำให้ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงาน ชิ้นใหม่ ๆ ออกสู่สังคม ทำให้ไม่เกิดผลงานใหม่ ๆ ออกมา ซึ่งความเสียหายจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้กระทบเพียงรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังบั่นทอนความน่าเชื่อถือของไทยในสายตานักลงทุน และกระทบภาพลักษณ์ด้านการค้าและการลงทุนในระยะยาว