ศาลอาญา ยกฟ้อง "ธนาธร" ปมไลฟ์สดวัคซีนพระราชทาน ชี้วิจารณ์รัฐบาล"พล.อ.ประยุทธ์ " ข่วงโควิด-19 ระบาด

ศาลอาญา ยกฟ้อง "ธนาธร" ปมไลฟ์สดวัคซีนพระราชทาน ชี้วิจารณ์ปมบริหารงานของรัฐบาล"พล.อ.ประยุทธ์ " ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดหนัก
เมื่อเวลา 09.09 น.วันนี้ (28 พ.ค.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมทีมงาน เดินทางมาด ฟังคำพิพากษา ที่ห้องพิจารณาคดี 814 ศาลอาญารัชดา คดีดูหมิ่นสถาบันหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
ใกรณีไลฟ์สดในเฟซบุ๊ก วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อ "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" เข้าข่ายบิดเบือนข้อมูล ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์และการจัดหาวัคซีน โดยเจ้าตัวให้การปฏิเสธต่อสู้คดี และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
โดยก่อนขึ้นศาล ผู้สื่อข่าวได้ทักทายและสอบถาม นายธนาธรว่า ยังมีกำลังใจดีหรือไม่ นายธนาธร ได้แสดงสัญลักษณ์ด้วยการกำมือขวายกขึ้นมา และตอบว่า กำลังใจดีครับ ก่อนที่จะเข้าไปภายในศาล
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว เห็นว่าการไลฟ์สดดังกล่าว เป็นการพาดพิง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการบริหารจัดการวัคซีนรักษาโควิด มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อดูหมิ่นสถาบัน
ส่วนเรื่องการพาดพิงถึงบริษัทสยามไบโอไซเอน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามที่นายธนาธรพูด และไม่ได้หมิ่นประมาท
กรณีที่พาดพิงถึงนายกเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19หากบริหารผิดพลาดความเสี่ยงตกอยู่ที่ประชาชน
ดังนั้นการกระทำของจำเลย จึงไม่เข้าข่ายความผิดการดูหมิ่น อาฆาตมาดร้าย ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 112 และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์