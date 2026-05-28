ผัวเซ่อ! ตกใจเมียถูกจับลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า หิ้วยาบ้า-ไอซ์-ปืน ยื่นให้ตำรวจ

ผัวโชว์เซ่อ! ปคบ. บุกรวบเมียขายบุหรี่ไฟฟ้า ตกใจหิ้วยาบ้า-ไอซ์-ปืน ยื่นให้ตำรวจ อ้างแสดงความบริสุทธิ์ใจ
วันนี้ ( 28 พ.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.กฤษณ์ พิพัฒน์พูนสิริ สว.กก.1 บก.ปคบ. นำกำลังจับกุม น.ส.วิวรรธนี อายุ 33 ปี และ นายพงศธร อายุ 38 ปี สองสามีภรรยา พร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้าแบบหัวเปลี่ยน 3 หัว, ยาบ้า 117 เม็ด, ยาไอซ์หนัก 2.0 กรัม และอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อ ซิกซาวเออร์ พร้อมเครื่องกระสุน 7 นัด ได้ที่บริเวณหน้าห้องพักย่านประเวศ กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ “Baifern Wiwan” มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับกลุ่มโจ๋อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงวางแผนส่งสายลับติดต่อล่อซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 2 หัว ในราคา 760 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ น.ส.วิวรรธนี จากนั้นทางเพจได้ส่งไรเดอร์นำสินค้ามาส่งให้ตามนัดหมาย เจ้าหน้าที่จึงสะกดรอยแกะรอยจนทราบว่า คลังสินค้าถูกส่งมาจากคอนโดมิเนียมย่านประเวศ จึงนำกำลังไปซุ่มสังเกตการณ์
ต่อมาพบ น.ส.วิวรรธนี ปรากฏตัวอยู่ที่หน้าห้องพัก เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมจำนนรับสารภาพแต่โดยดีว่า เป็นคนขายบุหรี่ไฟฟ้าจริง แต่ในระหว่างที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวอยู่นั้น จู่ๆ นายพงศธร ผู้เป็นสามี ซึ่งมีประวัติโชกโชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด ได้เปิดประตูห้องเดินออกมาด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลน มีพิรุธจนส่อพิรุธ ก่อนเจ้าตัวรีบหันหลังกลับเข้าห้องพร้อมหิ้วกระเป๋าซึ่งภายในบรรจุยาบ้า 117 เม็ด ยาไอซ์ 2 กรัม และอาวุธปืนสวัสดิการพร้อมกระสุน ออกมายื่นส่งให้กับมือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการสอบสวน นายพงศธร ให้การรับสารภาพว่า ของผิดกฎหมายทั้งหมดเป็นของตนจริง ที่ยอมนำออกมามอบให้ตำรวจง่าย ๆ แบบนี้ เพราะตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อ เกรงว่าหากปล่อยให้เจ้าหน้าที่ค้นเจอในห้องพักจะถูกจับกุมหนักกว่าเดิม เลยรีบขนออกมายื่นให้เพื่อ "แสดงความบริสุทธิ์ใจ" อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในร่างกาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา น.ส.วิวรรธนี ฐาน “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขายสินค้าที่ห้ามขาย (บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยา)” ส่วนนายพงศธร สามี โดนข้อหาฐาน “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า, ไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และมีอาวุธปืน” ก่อนควบคุมตัวสองผัวเมียพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป