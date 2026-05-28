ธนาธร" มั่นใจฟังคำพิพากษา คดีหมิ่นเบื้องสูง พาดพิงวัคซีนพระราชทาน

"ธนาธร"อดีตหัวหน้าพรรคประชาขน มั่นใจเข้าฟังคำพิพากษา คดีหมิ่นเบื้องสูง วิจารณ์พาดพิงวัคซีนพระราชทาน
ที่ห้องพิจารณาคดี 814 ศาลอาญา เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (28 พ.ค.) ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำ อ.875/2565 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
กรณีเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 จำเลยได้ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อ "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" เข้าข่ายบิดเบือนข้อมูล ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์และการจัดหาวัคซีน จำเลยให้การปฏิเสธ ต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัว
โดยวันนี้ นายธนาธร เดินทางมาฟังคำพิพากษาตามนัดของศาล ขณะเข้าอาคารศาลอาญา ผู้สื่อข่าวถามว่า มีความมั่นใจแค่ไหน นายธนาธรหันมาส่งยิ้มพร้อมชูกำปั้น พร้อมบอกว่า "มีกำลังใจดี" ก่อนเดินเข้าไปในอาคารศาลอาญา
ขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้สนับสนุนนายธนาธรมาคอยให้กำลังใจที่บริเวณหน้าศาลอาญา รวมถึง น.ส.อมรัตน์ โชคไปมิตต์กุล อดีต สส.ปาตี้ลิสต์ พรรคประชาชน เดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วย