กระบะตีนผีเมาแล้วขับ พุ่งชนไรเดอร์แขนขาดดับคาที่ ขับหนีพลเมืองดีไล่ตามอ้างเป็นนักการเมืองใหญ่โต รู้จักตร.ยศใหญ่ หวิดโดนทืบ

เมื่อเวลา23.00น. วันที่ 27 พ.ค.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. บางศรีเมืองได้รับแจ้งเหตุรถจยย.ถูกรถกระบะชนแล้วหนี ทำให้มีเสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง และแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณ สะพานต่างบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็นถนน 3 เลน ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายศรนรินทร์ นาคงสี อายุ43ปี อาชีพขับไรเดอร์ เลนซ้ายสุดของถนนพบ แขนซ้าย ขาด 1 ท่อน ถัดมาประมาณ 300 เมตร พบ รถจยย.ไฟฟ้า ยี่ห้อ H SEM (H SEM Motor) ยังไม่พบหมายเลขทะเบียน ติดอยู่ด้านใน ส่วนฝั่งตรงข้าม พบร่างของผู้เสียชีวิต สภาพศพ นอนหงาย สวมเสื้อคอปกสีขาว ใส่กางเกงยีนส์ขายาวสีครีม พบบาดแผลบริเวณ ศีรษะด้านขวาแตก แขนซ้ายขาด ถัดไปตีนสะพานพบรถกระบะคู่กรณี ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ไททัน สีดำ หมายเลขทะเบียน5ขฮ454 กทม. สภาพรถกระบะกันชนด้านซ้ายพังยับ ล้อรถข้างหน้าด้านซ้ายแตก ทราบชื่อคนขับคือ นายจรงค์ เกราะเหมาะ ตำแหน่งอำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
นายแม๊ค อายุ 36 ปี คนเห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ตนกำลังขี่รถจยย. กลับมาจากเตะบอล หลังจากนั้นขี่รถมาบนสะพานทางไปราชพฤกษ์ขับต่อ จากผู้เสียชีวิตเขาขับไรเดอร์ ซึ่งเขาอยู่บริเวณเลนซ้ายของถนน หลังจากนั้นกระบะคู่กรณีขับมาเลนขวา และขับเป๋มาเลนซ้ายชนท้ายรถจยย. ของไรเดอร์ และลากไปไกลมาก ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าตน หลังจากที่เขาชนเขาพยายามขับรถกระบะหนี ลงมาตรงตีนสะพานปรากฏว่ารถกระบะของเขาขับต่อไปไม่ได้เนื่องจากยางแตก จึงมีพลดีขับรถตามหลังตนมา ขับไล่ตามรถกระบะ และลงไปคุย จนจนอยู่ดูผู้เสียชีวิตอยู่ข้างบนสะพานพบว่าสภาพศพเละและแขนขาด ซึ่งคนขับรถกระบะมีอาการเมา พวกตนจึงล้อมกระบะเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาขับหนี พอเขาลงจากรถมา เขาพูดว่าเป็นคนใหญ่โต และเป็นข้าราชการ อ้างตัวเองยศใหญ่รู้จักตำรวจเมืองนนท์ ซึ่งตรงที่เกิดเหตุจะมีการสลับตัวคนขับรถแต่ตนได้ถ่ายคลิปไว้หมดแล้วซึ่งคนขับกระบะใส่เสื้อสีขาวแต่คนจะมาสลับตัวใส่เสื้อสีดำ
เบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจรวจสภ. บางศรีเมือง ได้นำตัว นายจรงค์ เกราะเหมาะ ตำแหน่งอำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป่าแอลกอฮอล์พบขึ้น 189 มิลิกรัมเปอร์เซนต์