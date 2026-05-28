ไฟไหม้ห้องแต่งเครื่องรถน้องเจ้าของอู่ดับคากองเพลิง

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ร.ต.ท.ธนกร โมรา รอง สว.ฟ(สอบสวน) สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ห้องทดสอบแรงม้ารถยนต์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดภายในอู่รถยนต์ (ร้านแต่งรถ) จี ไปร์ ท่อไอเสีย ซอยบงกช 91 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้ง จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองคลองหลวง พร้อมหน่วยบรรเทาสารณภัยเทศบาลใกล้เคียงจำนวน 7 คัน จึงเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ ร่วมกับ พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง รอง ผกก.(สอบสวน) รรท.ผกก.สภ.คลองหลวง, พ.ต.ท.กวินเวทย์ วิริยะสิริภักดี รอง ผกก.ป. สภ.คลองหลวง, พร้อมด้วยแพทย์เวร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ,เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1 (ศพฐ.1) ,อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจำนวนหนึ่ง ร่วมตรวจสอบและเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบเพลิงกำลังลุกไหม้ ลักษณะเป็นเพลิงไหม้ภายในอาคารโกดัง เพลิงลุกลามไหม้รถยนต์และสิ่งของอู่ดังกล่าว ภายในห้องพบ รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า สีเทา จำนวน 1 คัน ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย และพบร่างของผู้เสียชีวิต ทราบชื่อต่อมาคือ นายธนวัฒน์ ดุละลัมพะ หรือช่างแว่น อายุ 48 ปี สภาพศพ ถูกไฟไหม้ทั้งร่าง นอนเสียชีวิต อยู่บริเวณท้ายรถ ภายในห้องอบสีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาเวลานานประมาณ 40 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นอกจากนี้บริเวณห้องรับรองพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อคือ นายธนวัฒน์ ดุละลัมพะ หรือ "ช่างแว่น" อายุ 48 ปี ช่างจูนเนอร์รถยนต์ สภาพศพถูกไฟคลอกจนไหม้เกรียม
นายสายชล ดุละลัมพะ หรือช่างอ้วน อายุ 47 ปี (เสื้อวีดำ) เจ้าของอู่ น้องชายผู้เสียชีวิต ให้การว่า ตนและพี่ชาย พร้อมด้วยช่างจูนเนอร์ ได้นำรถของลูกค้า จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำรถมาที่ร้านเพื่อจูนเครื่องยนต์ มาใช้บริการทดสอบแรงม้า ที่ร้านแห่งนี้ ขณะที่กำลังปรับจูนเครื่องยนต์อยู่นั้น ปรากฏว่ามีประกายไฟพุ่งออกจากท่อไอเสีย ไปติดฉนวนซับเสียงแบบโฟม ที่อยู่ด้านหลัง ทำให้เพลิงลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว จังหวะนั้น ตนกำลังยืนคุยโทรศัพท์กับลูกค้าอยู่หน้าห้อง เมื่อหันกลับมาก็พบว่าไฟได้ลุกไหม้เต็มพื้นที่แล้ว และมองไม่เห็นพี่ชายของตนเอง จากนั้นพยายามจะดับไฟที่ไหม้แต่ก็ดับไม่ได้ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลให้เข้ามาช่วยเหลือ
ร.ต.ท.ธนกร โมรา รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และร่วมชันสูตรพลิกศพ พร้อมกับแพทย์เวร, เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1 (ศพฐ.1) และผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้บันทึกภาพในที่เกิเหตุ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำตัวเจ้าของอู่ไปสอบสวนที่โรงพัก เพื่อทำการสอบสวนถึงสาเหตุในครั้งนี้แล้ว ได้สอบสวนพยานในที่เกิดเหตุเบื้องต้น ทราบว่าช่างแว่น ผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยช่างอีกคน กำลังจูนรถยนต์คันที่ถูกเพลิงไหม้ แต่จังหวะนั้น ที่ปลายท่อรถเกิดเสียงดังร่วมหนึ่งครั้งและทำให้ประกายไฟ ไปติดกำแพงใหญ่แก้วของห้องอบสีดำดังกล่าว จนทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและไม่ สามารถควบคุมเพลิงได้ ซึ่งคาดว่าผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ด้านในห้องอบสีพ ยายามจะหนีออกมาแต่อาจจะสำลักควัน จึงไม่สามารถหนีออกมาได้ อย่างไรก็ตามจะได้สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง นำร่างผู้เสียชีวิต ส่งไปชันสูตรที่นิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสิต) เพื่อหาสาเหตุการตายอีกครั้ง และจะประสาน ให้ญาติๆไปขอรับศพที่โรงพยาบาล เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป.