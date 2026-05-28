“มทร.อีสาน” ปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ขับเคลื่อนเทคโนโลยี-นวัตกรรม สร้างกำลังหลักพัฒนาอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ถือเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตกำลังคนสายวิชาชีพและเทคโนโลยี รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
จุดเด่นสำคัญของ มทร.อีสาน คือการมุ่งพัฒนา “บัณฑิตนักปฏิบัติ” โดยเน้นการเรียนรู้ควบคู่การลงมือทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ คิดเป็น ทำเป็น และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจ ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพแล้ว มทร.อีสานยังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค โดยมีเครือข่ายวิทยาเขตและพื้นที่การศึกษาครอบคลุม 5 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร สุรินทร์ และร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ มทร.อีสานยังถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างคน สร้างอาชีพ และผลักดันการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่” ที่มุ่งตอบโจทย์สังคมและเศรษฐกิจของอีสานในอนาคต