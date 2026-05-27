รวบคาด่าน!ป้ามหาภัยตุ๋นฝากรับราชการทหารก่อนเชิดเงิน 2 แสนหนี

ตำรวจทางหลวงรวบคาด่าน!ป้ามหาภัยอ้างสนิทผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ตุ๋นฝากเข้า "กองทัพไทย" ก่อนเชิดเงินมัดจำ 2 แสนหนี
วันนี้ (27 พ.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ธัช โพธิ์สุวรรณ ผกก.1 บก.ทล. พ.ต.ท.วชิระ อัมฤทธิ์ สวญ.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. และ พ.ต.ต.นราวิชญ์ เดชคง สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นางประกายกานต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ตามหมายจับศาลแขวงนนทบุรี ที่ จ113/2568 ลงวันที่ 9 เม.ย.68 ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์" ได้ที่บริเวณริมถนนพหลโยธิน (ทล.1) กม.357 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้เสียหายรายหนึ่ง ได้เข้าแจ้งความว่า ถูกนางประกายกานต์ ผู้ต้องหากับพวก อ้างว่าตัวเองมีเส้นสายรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสามารถฝากเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพไทยได้ แต่จะต้องจ่ายค่าดำเนินการรายละ 400,000 บาท โดยให้จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนจำนวนเงิน 200,000 บาท
ด้วยความที่ผู้เสียหายอยากให้ญาติพี่น้องได้สวมเครื่องแบบรับราชการทหาร ประกอบกับท่าทางที่น่าเชื่อถือของผู้ต้องหา จึงหลงเชื่อนัดส่งมอบเงินสดจำนวน 200,000 บาทกันที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านแจ้งวัฒนะ ทว่าหลังจากได้รับเงินมัดจำไปแล้ว ผู้ต้องหาได้บ่ายเบี่ยงเรื่อยมา และไม่มีการดำเนินการตามที่กล่าวอ้าง เมื่อผู้เสียหายทวงถามขอเงินคืนก็ถูกผัดวันประกันพรุ่ง กระทั่งไม่สามารถติดต่อได้ จึงเข้าแจ้งความจนพนักงานสอบสวน รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับไว้
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์สืบทราบว่า นางประกายกานต์ ผู้ต้องหารายนี้ กำลังเดินทางจากจังหวัดตากมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร จึงได้วางแผนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อดักรวบตัว จนกระทั่งพบรถต้องสงสัยตรงตามที่รับรายงานขับผ่านมา จึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจ จากการตรวจสอบภายในรถพบตัวนางประกายกานต์ นั่งอยู่ภายในรถจึงแสดงตัวจับกุมดังกล่าว
สอบสวน นางประกายกานต์ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป