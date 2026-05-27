สลดยกครัว! 3 ชีวิต รวม ด.ญ. วัย 8 ขวบ รมควันเสียชีวิตบนที่นอนในบ้านพัก ย่านบางบัวทอง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 พ.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งเหตุรมควันยกครัวในบ้านพัก 3 ราย เหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซอยเต็มรักพัฒนา 9 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุภายในหมู่บ้านทาวน์โฮม 2 ชั้นแห่งหนึ่ง บริเวณบ้านหลังแรกปากซอย 4 พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อนิสสัน สีแดง หมายเลขทะเบียน 1 ขด 1114 กทม. จอดอยู่ และประตูรั้วบ้าน-ประตูหน้าบ้านไม่ได้ล็อคกุญแจไว้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังดังกล่าว พร้อมญาติและเพื่อนร่วมงานที่แจ้งเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเวลาประมาณ 09.30 น. ว่าสามี-ภรรยา ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านไม่ไปทำงานมา 2 วันแล้ว ทางเพื่อนร่วมงานจึงได้โทรแจ้งญาติให้เข้ามาตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพบว่าบริเวณประตูหน้าบ้านไม่ได้ล็อคกุญแจ จึงเปิดเข้าไปก่อนเดินสำรวจ และพบว่าประตูห้องนอนที่ชั้น 2 ถูกล็อค จึงใช้อุปกรณ์งัดแงะ เมื่อเปิดเข้าไปพบศพทั้ง 3 ราย นอนหงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอน ศพแรกคือสามี นายนฤเบศร์ พิมพ์วัฒนา อายุ 31 ปี นายช่างกรมโยธาฯ ย่านพระราม 6 กทม. ศพที่ 2 คือภรรยา น.ส.พรวิภา ปะนิทานัง อายุ 32 ปี เจ้าหน้าที่นิติกร สำนักงานเทศบาลเมืองบางพลับ และศพที่ 3 คือลูกสาว ด.ญ.พลอยณรินทร์ พิมพ์วัฒนา อายุ 8 ขวบ บริเวณปลายเตียงพบเตาอั้งโล่วางอยู่ และบริเวณประตูห้องมีการใช้ผ้าอุดตามรอยเพื่อไม่ให้อากาศเข้า
น.ส.เฟิร์น อายุ 33 ปี เพื่อนร่วมงานของภรรยา กล่าวว่า ตนติดต่อเพื่อนไม่ได้เนื่องจากเขาไม่ไปทำงานมา 2 วันแล้ว จึงได้มาตามดูที่บ้าน ซึ่งประตูบ้านไม่ได้ล็อค แต่เมื่อเดินเข้าไปบริเวณชั้น 2 พบประตูห้องนอนล็อคอยู่ ตนจึงเดินลงมารอด้านล่าง และได้แจ้งรปภ.ของหมู่บ้าน ก่อนโทรแจ้งตำรวจให้มาที่เกิดเหตุ
ด้านนายศราวุฒิ อายุ 34 ปี เพื่อนบ้านในซอย กล่าวว่า เมื่อวันอาทิตย์ ประมาณ 5 ทุ่ม ตนได้ยินเสียงผู้ตายทะเลาะกันเสียงดังในบ้าน มีเสียงร้องไห้ ซึ่งมีลูกสาว 1 คน อยู่ด้วย แต่ตนสังเกตุว่าไม่เห็นคนตายมา 2 วัน และมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการฆาตกรรม ก่อนหน้านี้ผู้หญิงเคยส่งแชทมาให้แฟนของตน และตัดพ้อว่าอยากหย่ากับสามี ไม่แน่ใจว่าสาเหตุมาจากการหึงหวงหรือเปล่า ซึ่งผู้หญิงทำงานอยู่เทศบาลเมืองบางพลับ ตนรู้จักและเห็นครอบครัวนี้อยู่มาประมาณ 2 ปี ลูกสาวมาปั่นจักรยานเล่นหน้าบ้านทุกวัน เมื่อคืนตนได้เอาไฟฉายมาส่องผ่านกระจกด้านในบ้าน แต่ไม่พบอะไรเคลื่อนไหวจึงไปส่องดูที่ชั้น 2 พอมาวันนี้เพื่อนร่วมงานของผู้ตายมาหาที่บ้าน เล่าว่าผู้ตายไม่ได้ไปทำงาน 2 วันแล้ว ซึ่งตนรู้สึกเอะใจตั้งแต่เมื่อวาน หลังจากนั้นญาติๆและเพื่อนร่วมงานได้ไปแจ้งรปภ.ของหมู่บ้าน ก่อนจะเปิดประตูเข้าไปในห้องนอน เจอเสียชีวิตทั้ง 3 ราย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป