โฆษก ตร.เผยผลตรวจ “ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 ชี้แผลไม่ใช่ถูกมีดฟัน เจ้าตัวยันเป็นอุบัติเหตุจยย.เฉี่ยวชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษก ตร.
“โฆษก ตร.” เผยผลตรวจบาดแผล “ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 พบแผลลักษณะขอบไม่เรียบ สอดคล้องอุบัติเหตุจากแรงกระแทก ไม่ใช่ถูกของมีคม ขณะที่เจ้าตัวยืนยันไม่ได้ถูกทำร้าย เชื่อถูกรถจยย.เฉี่ยวชนขณะเดินทางกลับ ด้าน ผบ.ตร.สั่งนครบาลเร่งตรวจกล้องวงจรปิดทุกเส้นทาง คลี่คลายข้อเท็จจริงทั้งหมด



วันนี้ (27 พ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณี มิคา ซาโล อดีตนักแข่งรถ Formula 1 ชาวฟินแลนด์ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังมีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด

พล.ต.ท.ไตรรงค์ บอกอีกว่า เมื่อวานได้เข้าพบผู้เสียหายด้วยตนเอง ซึ่งนักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกาย และไม่สงสัยว่าจะเป็นการถูกทำร้าย แต่เชื่อว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน ระหว่างเดินทางกลับ

โฆษก ตร. กล่าวว่า เมื่อวานนี้ผู้เสียหายได้เข้าพบแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ ตามคำแนะนำของพนักงานสอบสวน เพื่อตรวจสอบบาดแผลอย่างละเอียด แม้บาดแผลจะถูกเย็บแล้ว แต่ยังสามารถตรวจสอบลักษณะของแผลได้ โดยผลการตรวจพบว่า บาดแผลมีลักษณะ “ขอบไม่เรียบ” ซึ่งแพทย์นิติเวชระบุว่า อาจเกิดจากแรงกระแทกของวัตถุแข็งที่ไม่มีคม ไม่ใช่บาดแผลจากมีดหรือของมีคม เนื่องจากหากเป็นของมีคม ขอบแผลจะเรียบและเปิดกว้างกว่านี้ ซึ่งผลตรวจดังกล่าวสอดคล้องกับคำให้การของผู้เสียหาย

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังสั่งการให้ตำรวจนครบาลตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ โดยพบว่า ก่อนเกิดเหตุ นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้ไปใช้บริการร้านอาหารและมีการดื่มสังสรรค์ ก่อนเดินทางต่อไปยังอีกร้านหนึ่ง ระหว่างเดินทางกลับ ผู้เสียหายอ้างว่าถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน แต่ไม่สามารถจำทะเบียนรถได้

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางจากกล้องวงจรปิด แม้บางช่วงจะไม่มีกล้องบันทึกภาพ แต่พบภาพผู้เสียหายเดินไปขึ้นรถแท็กซี่ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับแท็กซี่ไว้แล้ว โดยพบว่าผู้เสียหายมีการใช้กระดาษทิชชูซับเลือด สอดคล้องกับคำให้การทั้งหมด ทั้งนี้ ตำรวจนครบาลจะเร่งสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดต่อไป เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนทั้งหมด