ศาลอาญากรุงเทพใต้จำคุก 2 ปี "ปู -มัณฑนา" หมิ่น"ทนายกุ้ง"แต่รอลงอาญา 2 ปี

ศาลอาญากรุงเทพใต้สั่งจำคุก 2 ปีอีกคดี "ปู -มัณฑนา" ปรับเงิน 8 หมื่น หมิ่นทนายกุ้งแต่ให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ยกฟ้องสื่อมวลชน
วันนี้ (27 พ.ค.) ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถ.เจริญกรุง ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทหมายเลขดำอ.355/2568 ที่ น.ส.อำนวยพร มณีวรรณ์ หรือทนายกุ้งเป็นโจทก์ฟ้อง นางมัณฑนา หิมะทองคำ อดีตนักแสดงชื่อดังกับสื่อมวลชน เป็นจำเลยที่1-4 ร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาฯ
โจทก์ฟ้องสรุปว่า เมื่อระหว่างช่วงปลายเดือนมกราคม 2568 ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำเลยที่ 1 ใช้อินสตาแกรม และเฟซบุ๊กของตัวเอง โพสต์ด่าทอโจทก์ ด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียง จึงนำคดีมาฟ้องขอใหศาลพิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามความผิดด้วย
คดีนี้ศาลไต่สวนมูลฟัองโจทก์แล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องคดีไว้พิจารณา ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดี
ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างแล้วเห็นว่า นางมัณฑนา จำเลยที่ 1 กระทำผิดตามฟ้องจริง
พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา326,328,393 การกระทำของจำเลยที่ 1เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 ปี และปรับ 80,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ให้คุมประพฤติจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี โดยให้จำเลยที่ 1 ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้ง ให้จำเลยที่ 1 ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ในคดีหมายเลขดำที่ อ 2122/2567 คดีหมายเลขแดงที่ อ 2313/2568 ของศาลแขวงพระนครใต้ และขอให้บวกโทษจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ในคดีหมายเลขดำที่ อ 442/2568คดีหมายเลขแดงที่ อ 210/2569ของศาลอาญากรุงเทพใต้ นั้น เนื่องจากคดีนี้ศาลรอการลงโทษจำคุก และคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างอุทธรณ์ คดียังไม่ถึงที่สุด จึงไม่อาจนับโทษต่อและบวกโทษได้ ให้ยกคำขอในส่วนนี้ หากจำเลยที่ 1ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 100,000บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป (ฟ้องวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1ลงโฆษณาคำพิพากษาบางส่วนเฉพาะในส่วนพิพากษาเท่านั้นในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คม ชัด ลึก และข่าวสด เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย กับให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี ยกฟ้องจำเลยที่ 2- 4 ซึ่งเป็นสื่อมวลชน