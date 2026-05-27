ผบ.ตร.หนุนตำรวจเป็นอินฟลูฯ แต่ถ้าแต่งเครื่องแบบทรงผมต้องเป๊ะตามระเบียบ รักษาภาพลักษณ์องค์กร

“โฆษก ตร.” แจงชัด ผบ.ตร. ไม่ได้ห้ามตำรวจเป็นอินฟลูเอนเซอร์ แถมยังสนับสนุน เพียงแค่ย้ำหากแต่งเครื่องแบบ ทรงผมต้องถูกระเบียบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม รักษาภาพลักษณ์องค์กร
จากกรณีที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่องการประพฤติตนอย่างเหมาะสมของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ โดยเฉพาะตำรวจที่ปรากฏตัวผ่านสื่อสาธารณะ สื่อสังคมออนไลน์ และกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อเน้นย้ำการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรตำรวจนั้น
วันนี้ ( 27 พ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ให้ความสำคัญกับการประพฤติตนอย่างเหมาะสมของข้าราชการตำรวจขณะสวมเครื่องแบบ โดยกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อสะท้อนถึงวินัยและการรักษาเกียรติภูมิของตำรวจ
อย่างไรก็ตาม หนังสือดังกล่าวไม่ได้เป็นการห้ามตำรวจทำหน้าที่อินฟลูเอนเซอร์ แต่ในทางกลับกัน ผบ.ตร.ยังสนับสนุนให้ตำรวจทุกนายช่วยสื่อสารและนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน รวมถึงเผยแพร่การทำงานของตำรวจสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า การเป็นตำรวจอินฟลูเอนเซอร์ยิ่งต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะเมื่อแต่งเครื่องแบบและมีการเผยแพร่ภาพผ่านสื่อออนไลน์ ต้องแต่งกายและไว้ทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบ เพราะถือเป็นวินัยพื้นฐานของข้าราชการตำรวจ
“การแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องเป็นเรื่องพื้นฐานที่ตำรวจทุกนายต้องปฏิบัติ ส่วนเรื่องการประพฤติตนไม่ให้เสื่อมเสียยังเป็นเรื่องที่ยากกว่า ดังนั้นการรักษาระเบียบวินัยเรื่องเครื่องแบบจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก” โฆษก ตร. กล่าว