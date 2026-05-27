ทลายโกดังร้อยเอ็ด ยึดแบรนด์เนม-กาแฟสตาร์บัคส์ปลอม มูลค่ากว่า 1 ล้าน

ตำรวจ ปอศ. จับมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา บุกทลายโกดังร้อยเอ็ด ยึดแบรนด์เนม-กาแฟสตาร์บัคส์ปลอมกว่า 400 ชิ้น มูลค่า 1 ล้านบาท
วันนี้ ( 27 พ.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ.และพ.ต.ต.พงษ์เชษฐ์ นุ่มมาก สว.กก.1 บก.ปอศ. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และตัวแทนเจ้าของสิทธิ์ฯ นำหมายศาล เข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จับกุม น.ส.จุฑาภรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี พร้อมของกลางสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าหลากหลายรายการอาทิ กระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดัง Chanel, Longchamp, Louis Vuitton, RIMOWA รวมถึงแก้วเก็บความเย็นและกาแฟพร้อมดื่มปลอมเครื่องหมายการค้า Starbucks รวมทั้งสิ้น 408 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1 ล้านบาท
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินคดีในข้อหา “มีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร” ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าลอกเลียนแบบ เนื่องจากมักใช้วัสดุคุณภาพต่ำ ไม่ได้มาตรฐาน และอาจเกิดอันตรายต่อสุขอนามัย โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มหรือภาชนะที่ใช้สัมผัสอาหารโดยตรง