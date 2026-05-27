"มาดามเก่ง" โร่ให้ปากคำเพิ่มกองปราบฯ -ปัดสัมภาษณ์สื่อฯ

"มาดามเก่ง-อุ๊ กรุงสยาม" โร่พบพนักงานสอบสวนกองปราบปราม ให้ข้อมูลเพิ่มคดีถูก 9 เซียนรุมโกง เจ้าตัวปัดสัมภาษณ์สื่อมวลชน
วันนี้ ( 27 พ.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) น.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ "มาดามเก่ง" พร้อมด้วยนายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ หรือ "อุ๊ กรุงสยาม" เซียนพระเครื่องชื่อดัง ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมคดีแจ้งความดำเนินคดีกับ นายโทนทอง สุขแก่น หรือ"โทน บางแค"เซียนพระเครื่องชื่อดังระดับแถวหน้าของไทย ใน ข้อหา "ฉ้อโกงและ พ.ร.บ.เช็คฯ
มูลค่าความเสียหาย 300 ล้านบาท และบรรดาเซียนพระรายอื่นๆ รวม 9 คน
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์แต่ มาดามเก่ง ได้ปัดปฏิเสธ บอกว่า"เอาไว้ไปสัมภาษณ์รวมกันทีเดียวเลยดีกว่า" จากนั้นก็ได้รีบขึ้นรถยนต์กลับออกไปพร้อมกับ "อุ๊ กรุงสยาม" ทันที