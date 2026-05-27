“อนุทิน” นัดถก ก.ตร. 29 พ.ค.นี้ จ่อดัน “พล.ต.ท.ทวีศิลป์” ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร. “พล.ต.ทไพบูลย์” โยกเป็นนายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ

“อนุทิน” นัดประชุม ก.ตร. 29 พ.ค.นี้ จับตาแต่งตั้งนายพลนอกวาระ จ่อดัน “พล.ต.ท.ทวีศิลป์” ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร. “พล.ต.ทไพบูลย์” โยกเป็นนายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ก่อนเกษียณ
วันนี้ (27 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อนุทิน ชาญวีระกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ได้นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 5/2569 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมครั้งนี้มีวาระรวม 5 วาระ โดยประเด็นที่น่าจับตา คือ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี จำนวน 2 ตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ การเสนอแต่งตั้ง พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.)
พร้อมกันนี้ จะมีการโยกย้าย พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ไปดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ โดยข้าราชการตำรวจทั้ง 2 นาย มีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีวาระพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในกรณีของ พล.ต.ต.หญิง ลักขณา ศักดิแพทย์