ตร.ป่าไม้รวบแม่ค้าของฝากธาตุพนม ลอบขายหนังเสือโคร่ง ยึดของกลางกว่า 100 ชิ้น

ปทส.บุกรวบแม่ค้าร้านขายของฝากธาตุพนม ลอบนำเข้าหนังเสือโคร่งจากฝั่งลาว โพสต์ขายออนไลน์-เร่ขายนักท่องเที่ยว ยึดของกลางรวมกว่า 100 ชิ้น
วันนี้ ( 27 พ.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.เพิ่มวุฒิ ประทุมราช ผกก.1 บก.ปทส. และ พ.ต.ท.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.1 บก.ปทส.นำกำลังจับกุม น.ส.กุลกัลยา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญามีนบุรี ที่ จ 771/2569 ลงวันที่ 22 พ.ค.69 ในความผิดฐาน “ค้าและมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 17, 29 พร้อมของกลาง หนังเสือโคร่ง, หนังเสือดาวลายเมฆ, หนังเสือไฟ, หนังงูเหลือม, เกล็ดลิ่น, เขากวาง, ซากเลียงผา และซากหมี รวม 100 ชิ้น ได้ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
สืบเนื่องจากจากชุดสืบสวน กองกำกับการ 1 บก.ปทส. ได้แกะรอยขบวนการค้าซากสัตว์ป่าทางออนไลน์ จนกระทั่งพบว่า น.ส.กุลกัลยา มีพฤติกรรมเปิดร้านขายของฝากและยาแผนโบราณอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังใน อ.ธาตุพนม บังหน้า แต่เบื้องหลังกลับลักลอบซื้อซากสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์หายากข้ามฝั่งมาจากประเทศลาว จากนั้นจะนำมาโพสต์ขายให้กับกลุ่มลูกค้าทางออนไลน์ รวมถึงแอบเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะองค์พระธาตุพนม
เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมหลักฐานและขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญามีนบุรี พร้อมหมายค้นจากศาลจังหวัดนครพนม ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นร้านดังกล่าว นำไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางซากสัตว์ป่าได้เป็นจำนวนมาก จึงนำตัวสางพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปทส.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.เอนก กล่าวว่า ทั้งนี้ บก.ปทส. ย้ำเตือนว่า สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ การครอบครองหรือค้าซากสัตว์ป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายร้ายแรงและมีโทษปรับสูง โดยทางตำรวจจะมุ่งมั่นปราบปรามขบวนการเหล่านี้อย่างเด็ดขาดเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป