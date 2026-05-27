“ร.ต.ท.” ลั่นไกตัวเองสาหัส คาแฟลตตำรวจ คาดเครียดปัญหาส่วนตัว-สุขภาพ

เกิดเหตุ “ร.ต.ท.” ใช้ปืนยิงหัวตัวเองในห้องพักแฟลตตำรวจหลัง สน.ลุมพินีอาการสาหัส จนท.เร่งปั้มหัวใจก่อนนำส่งโรงพยาบาล สาเหตุคาดเครียดปัญหาส่วนตัว-สุขภาพ
วันนี้ (27 พ.ค.) เมื่อเวลา 04.00 น. ร.ต.อ.หญิง ศิธากาญฐ์ นันทาทอง รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี รับแจ้งเหตุตำรวจใช้อาวุธปืนยิงตัวได้รับบาดเจ็บ ภายในแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ ตั้งอยู่ด้านหลัง สน.ลุมพินี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพ(เอราวัณ) สำนักการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุแฟลตอาคาร 5 ห้องพักชั้นที่ 4 พบร่างตำรวจยศ ร.ต.ท.ตำแหน่งรองสารวัตร สน.ลุมพินี สภาพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าศีรษะ 1 นัดนอนจมกองเลือดอาการสาหัส เจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจ นานกว่า 30 นาที ก่อนนำตัวส่งที่โรงพยาบาลพญาไท 1 ทันที
สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ร.ต.ท.ได้พักผ่อนอยู่ภายในห้องพักชั้น 4 พร้อมภรรยา ซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จู่ๆมีเสียงอาวุธปืนดังสนั่นขึ้น ก่อนพบร่างของตำรวจสามีนอนจมกองเลือดสาหัส
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า ร.ต.ท.มีสภาวะความเครียดจากปัญหาสุขภาพ หรือปัญหาส่วนตัว จึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในห้องพัก ขณะนี้แพทย์อยู่ระหว่างช่วยเหลือให้พ้นขีดอันตาย