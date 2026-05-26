ผบ.ตร.คุมเข้มภาพลักษณ์ตำรวจอินฟลูฯ สั่งดูแลทรง ผม-เครื่องแบบ ก่อนปรากฏตัวต่อสาธารณะ

ผบ.ตร.ออกหนังสือด่วนที่สุด กำชับตำรวจทั่วประเทศ แต่งเครื่องแบบให้ถูกระเบียบ-วางตัวเหมาะสม เมื่อต้องออกสื่อหรือโซเชียลฯ ย้ำเป็นภาพลักษณ์สำคัญขององค์กรและต้นแบบที่ดีต่อประชาชน
วันนี้ (26 พ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การประพฤติตนอย่างเหมาะสมของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ ส่งถึง รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., จเรตำรวจ, ผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ
ระบุว่า ด้วยปัจจุบัน มีข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่และอาจจะต้องปรากฏตัว ทางสื่อสาธารณะ สื่อสังคมออนไลน์ และกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ที่ช่วยขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของ ตร. รวมถึงการสร้างความเข้าใจในงานตำรวจแก่ประชาชนและสื่อต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการสื่อสารและประชาชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตำรวจมากยิ่งขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม การที่ข้าราชการตำรวจได้แสดงให้บุคคลอื่นได้เห็นถึงการ สวมเครื่องแบบ อันมีเกียรติ สง่างาม ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งทรงผมและเครื่องแบบ ถูกต้องตาม ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2566 ในขณะที่ สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ปฏิบัติหน้าที่ในที่สาธารณะ หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ย่อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจ และเป็นการส่งเสริมในการปฏิบัติ ตามระเบียบ แบบธรรมเนียมตำรวจที่ถูกต้อง ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
จึงให้ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่จะปรากฏต่อสื่อสาธารณะ กำกับ ดูแล การแต่งกาย ทรงผม และหลีกเลี่ยงการแสดง กิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยประพฤติตนให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ทั้งนี้ ให้ จเรตำรวจ ดูแล แนะนำสอดส่อง การปฏิบัติในกรณีดังกล่าวต่อไป