บรรยากาศรดน้ำศพนายเสริมลาภ ปิ่นทองเหยื่อรถไฟชนรถเมล์รายที่ 8 ขสมก.-รฟท.ตั้งแถวรอรับศพ

จากกรณีที่ มีอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 16 พ.ค.69 เป็นเหตุการณ์ รถไฟชนรถเมล์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายราย ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ได้ทราบผู้เสียชีวิตรายที่ 8 คือ นายเสริมลาภ ปิ่นทอง อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 22 ซอยติวานนท์ 37 แยก2/1 อ.เมืองนนทบุรี ต.ท่าทราย จ.นนทบุรี
คืบหน้าล่าสุดวันที่ 26 พ.ค. 69 นายไพรัตน์ ปิ่นทอง อายุ 34 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ลูกพี่ลูกน้องผู้เสียชีวิต (เป็นคนไปตรวจยืนยันผล ) พร้อมด้วยญาติ ของ ผู้เสียชีวิต ได้นำร่าง นายเสริมลาภ ปิ่นทอง ผู้เสียชีวิต มาประกอบพิธีทางศาสนา ที่วัดชมภูเวก ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยมีทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ( ขสมก. )การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตั้งแถวเพื่อรอรับร่างผู้เสียชีวิต และได้มีการรดน้ำศพ และจะมีการสวดอภิธรรมศพ วันนี้เป็นคืนแรก และจะฌาปนกิจศพในวันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม เวลา 16:00 น.
นายไพรัตน์ กล่าวว่า ตนเป็นญาติฝั่งพ่อเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคนตายเป็นคนเดินเรื่องไปตรวจ DNA เพื่อยืนยัน ตอนแรกไม่รู้ว่าเสียชีวิตมีตำรวจโทรเข้ามาถามว่ารู้จักคนชื่อเสริมลาภ ปิ่นทอง ไหมตอนนั้นตนไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเป็นมิจฉาชีพ เลยบอกกับตำรวจว่าทำงานอยู่ไม่ว่างได้โทรกลับไปที่สน.ที่เกิดเหตุ ชื่อร้อยเวรตรงกันกับที่โทรมา หลังจากตรวจดีเอ็นเอผลออกมาตรงกันรู้สึกเสียใจมากไม่ได้สนิทกับผู้ตายแต่เป็นญาติกัน ตนอาสาที่จะมาเดินเรื่องตรวจดีเอ็นเอและจัดงานศพเพราะอยู่ใกล้กว่าญาติคนอื่น
ล่าสุดวันที่ 25 พ.ค.69 นายธีรวัฒน์ เทียมดวงแข อายุ 46 ปี เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็ก ได้ประสานญาติผู้เสียชีวิต และได้จัดงานสวดอภิธรรมศพให้ที่ วัดชมภูเวก ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ซึ่งศพจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ และจะทำการสวดอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 26-28พ.ค.69 และจะ ฌาปนกิจศพ วันที่ 29 พ.ค.69
จากการสอบถามนายธีรวัฒน์ เทียมดวงแข อายุ 46 ปี เล่าว่า ตนเป็นเพื่อนกับเอ ตั้งแต่ตอนเด็กแล้ว อยู่บ้านใกล้กัน เอเป็นคนนิสัยดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ที่ต้นทราบว่าเอ๋ประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟชนรถเมล์จนเสียชีวิตเพราะว่าเพื่อนร่วมงานมาบอก และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อนที่ทำงานของเอมาตามหาเพราะว่าเอไม่ไปทำงาน ทางชาวบ้านไร่ใกล้เคียงจึงตามหาตัวแต่ก็ไม่พบตนจึงเอารูปเอไปโพสต์หาตามเพจหาคนหาย ซึ่งตนก็ดูข่าวที่รถไฟชนกับรถเมล์แต่ไม่คิดว่า จะเป็นเพื่อนของตน ต้นคิดว่าเพื่อนไปเที่ยวไม่คิดว่าจะเสียชีวิต ปกติแล้วเอจะชอบไปเที่ยวเล่นในกรุงเทพเดินห้าง ใช้ชีวิตข้างนอกมากกว่าภายในบ้าน ซึ่งเอจะอยู่บ้านคนเดียว ครอบครัวเขาเสียชีวิตหมดแล้ว ตอนนี้จนรู้สึกพูดไม่ออกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะร้องไห้ ส่วนเรื่องการรถไฟและหน่วยงานของรถเมล์ได้มีการติดต่อประสานญาติของเอมาแล้ว พรุ่งนี้ศพเพื่อนจะมาช่วงประมาณ 11 โมง หลังจากนี้ตนจะนำข้าวไปไหว้ให้เพื่อนก่อนที่บ้านและจะมาสวดอภิธรรมศพจนถึงวันเผา