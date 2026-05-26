สคบ.- ปคบ.จับมืออุดรูรั่วกฎหมายสกัดสินค้าเถื่อน-เอาเปรียบ ปชช.

“ศุภมาส” นั่งหัวโต๊ะ! ประชุมร่วม สคบ. - ตำรวจ ปคบ.บูรณาการบังคับใช้กฎหมาย อุดรอยรั่วสกัดเล่ห์โกงพ่อค้า- ล้างบางสินค้าเถื่อน
วันนี้ (26 พ.ค.) ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก.และ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้นำเสนอข้อกฎหมายและแนวทางการบังคับใช้ตามอำนาจหน้าที่ของ สคบ. ขณะที่ผู้แทนจาก บก.ปคบ. ได้นำเสนอแนวทางการทำงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันหารือเพื่ออุดรอยรั่วและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินคดี
นางสาวศุภมาส เปิดเผยว่า การเดินทางมาครั้งนี้ตั้งใจมารับฟังการทำงานของทั้ง สคบ. และ บก.ปคบ. ซึ่งเป็นสองกำลังหลักที่ทำงานร่วมกันมาโดยตลอด แม้จะถือข้อกฎหมายคนละฉบับ แต่มีเป้าหมายปลายทางเดียวกันคือการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโดยตรง
"หลังจากนี้ สคบ. ต้องปรับการทำงานเป็น 2 ด้าน คือ 'เชิงรับ' เร่งสะสางเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็ว และ 'เชิงรุก' คือการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่ประชาชน เพื่อให้รู้เท่าทันก่อนตกเป็นเหยื่อ นอกจากนี้ยังพร้อมสนับสนุนการทำงานของตำรวจในทุกมิติ เพื่อให้สามารถปิดคดีได้อย่างรวดเร็วและสร้างความอุ่นใจให้สังคม" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
นางสาวศุภมาส กล่าวต่อว่า ปัจจุบันรูปแบบความผิดมีการปรับเปลี่ยนไปมาก สินค้าผิดกฎหมายหรือการเอาเปรียบผู้บริโภคบางราย อาจเข้าข่ายความผิดกฎหมายหลายฉบับพร้อมกัน ทั้งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอาญา หรือกฎหมายสาธารณสุข การทำงานยุคใหม่จึงต้องเลิกโมเดล "ต่างคนต่างทำ" แต่ต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จ ทั้ง สคบ. ตำรวจ รวมถึงหน่วยงานเฉพาะทางอื่น ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสถาบันการเงิน ตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาในรูปแบบใด ภาครัฐพร้อมเข้าช่วยเหลือทันที
ด้าน พล.ต.ต.ศารุติ กล่าวว่า ในนามของตำรวจสอบสวนกลางและ บก.ปคบ. ขอขอบคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญและเดินทางมาติดตามงานด้วยตัวเอง ขอยืนยันว่าตำรวจสอบสวนกลางในฐานะหน่วยงานเฉพาะทาง มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนองนโยบายรัฐบาล และพร้อมจับมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแชร์ข้อมูลและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์สิทธิและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ