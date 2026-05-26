ตร.ทางหลวงจับคา M6! แก๊งนักบินขนยาบ้า 3 แสนเม็ด แลกค่าจ้าง 2 หมื่น

ตำรวจทางหลวงสกัดจับแก๊งขนยานรกคาถนน M6! ยึดของกลางยาบ้า 3 แสนเม็ด สารภาพได้ค่าจ้าง 2 หมื่นบาท
วันนี้ ( 26 พ.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.8 บก.ทล. พ.ต.ท.ปริญญ์ โคตรรมณี สวญ.ส.ทล.3 กก.8 บก.ทล. และ พ.ต.ท.ภาณุ พละศักดิ์ สว.ส.ทล.3 กก.8 บก.ทล. ร่วมกับ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บก.ปส.2) จับกุมผู้ต้องหาขบวนการค้ายาเสพติด 3 ราย ประกอบด้วย นายคงพันธ์ อายุ 38 ปี, นายวันชนะ อายุ 30 ปี และ น.ส.กาญจน์กันยา พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 300,000 เม็ด ,รถยนต์มิตซูบิชิ รุ่นเอ็กซ์แพนเดอร์ สีบรอนซ์ 1 คัน,รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊ส สีดำ 1 คัน และ โทรศัพท์มือถืออีก 3 เครื่อง ได้บริเวณถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (M6) กม.185 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า จะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดลอตใหญ่จากชายแดนภาคอีสานมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ โดยใช้รถยนต์ขับตามกันมาเป็นทอด ๆ จึงวางกำลังดักซุ่มสังเกตการณ์ จนกระทั่งพบรถเป้าหมายทั้ง 2 คันขับผ่านมา จึงแสดงตัวเข้าสกัดจับและขอตรวจค้นจับกุมพร้อมของกลางดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่า ขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน โดยรถฮอนด้า แจ๊ส สีดำ ทำหน้าที่ขับนำทางเพื่อสำรวจด่านตรวจและปิดท้ายขบวน ส่วนรถมิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ สีบรอนซ์ ทำหน้าที่บรรทุกยาบ้าจำนวน 300,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในรถ
สอบสวนเบื้องต้น ผู้ขับขี่รถมิตซูบิชิให้การรับสารภาพว่า ไปรับยาบ้าทั้งหมดมาจาก อ.บ้านแพง จ.นครพนม เพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยได้รับค่าจ้างในราคา 20,000 บาท ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 2 รายที่เดินทางมากับรถนำทางยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าฯ" ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน บก.ปส.2 เพื่อดำเนินคดีและขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป