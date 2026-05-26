กลุ่มพนักงาน บ.อสังหาฯ ชื่อดัง แห่ร้อง ปอศ.ถูกเบี้ยวเงินเดือน อ้างพิษสงคราม

กลุ่มพนักงานบริษัทอสังหาฯ ชื่อดังรวมรายชื่อ 240 คน ร้อง ตำรวจ ปอศ.หลังถูกเบี้ยวจ่ายเงินเดือน 5 เดือน อ้างพิษช่องแคบฮอร์มุช
วันนี้ ( 26 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) กลุ่มพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง รวมตัวเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) หลังถูกเลื่อนจ่ายเงินเดือนต่อเนื่องมา 5 เดือน สร้างความเดือดร้อนหนัก บ้างคนต้องนำทรัพย์สินส่วนตัวไปขายเพื่อใช้ประทังชีวิต
โดย นายเอ (นามสมมติ) ผู้เสียหายรายหนึ่ง เล่าว่า พวกตนเป็นพนักงานบริษัท อสังหาริมทรัพย์ระดับมหาชนแห่งหนึ่ง ได้รับผลกระทบจากการที่ทางบริษัทไม่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายเดือน โดยทางบริษัทอ้างว่าได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามที่ช่องแคบฮอร์มุช และ อสังหาริมทรัพย์ ทำให้ขาดสภาพคล่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 โดยมีการแบ่งจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเป็นงวด ๆ จนกระทั่งปี 2569 มีการค้างเงินเดือนมากถึง 5 เดือน ซึ่งตอนนี้พนักงานได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก เพราะว่าบางคนต้องมีค่าใช้จ่ายภายในบ้านหลายอย่าง เช่น ค่าเทอม , ผ่อนบ้าน , ผ่อนรถ และค่าอื่น ๆ อีกที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก จนบางคนต้องยอมนำทรัพย์สินส่วนตัวไปขายหรือจำนำเพื่อมาเลี้ยงครอบครัว
นายเอ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พนักงานบางคนต้องทุ่มเงินไปฟ้องร้อง หรือ นำเรื่องไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่าง ๆ จึงรวมตัวจัดตั้งกลุ่มไลน์ รวบรวมพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันขึ้นมา เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองในเรื่องของเงินเดือน ก่อนจะได้รับคำแนะนำให้มาร้องทุกข์ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แต่ก่อนที่จะมาร้องทุกข์ทางพนักงานได้มีการทำหนังสือทวงถามและเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใด ๆ ถึงเรื่องขั้นตอนการจ่ายเงินกลับมา ซึ่งขณะนี้ มีรายชื่อพนักงาน อยู่ในกลุ่มของตนรวมแล้วมากกว่า 240 คน จากพนักงาน 500 กว่าคน แต่ไม่สามารถทราบมูลค่าความเสียหายได้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่ เพราะพนักงานแต่ละคนมีฐานเงินเดือนที่ไม่เท่ากัน แต่เชื่อว่าหลักร้อยล้านบาทแน่นอน
นายเอ กล่าวอีกว่า พนักงานทุกคนยังคงทำงานอยู่ด้วยความตั้งใจ เพราะว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุด ส่วนเรื่องเงินให้มันเป็นไปตามกระบวนการของบริษัทหรือกฎหมาย กลุ่มพนักงานก็ต้องติดตามให้บริษัทลงมาคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันว่า จะแบ่งจ่ายให้เราในรูปแบบไหนได้บ้าง ส่วนเรื่องที่พนักงานจะทำงานอยู่ต่อที่บริษัทนี้หรือไม่ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคนว่า ใครยังอยากจะต้องทำงานต่อ หรือ พิจารณา ไปทำอย่างอื่น เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ที่ผ่านมาไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ ดูแลกันดีและจ่ายเงินเดือนตรงเวลามาโดยตลอด หากเรื่องดังกล่าว จะจบลงด้วยดี ตนเชื่อว่าพนักงานหลายคนก็ยินยอมที่จะรับฟัง เพราะไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงิน