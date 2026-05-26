ทลาย 2 เครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ ยอดเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 2.5 พันล้านต่อปี

ตร.ไซเบอร์แถลงผลปฏิบัติการทลาย 2 เครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ ยอดหมุนเวียนรวมกันกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปี
วันนี้ (26 พ.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2บก.สอท.1 พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.5 ร่วมแถลงปฏิบัติการทลาย 2 เครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ ยอดหมุนเวียนรวมกันกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปี
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่าวว่าในการจับกุมเครือข่ายแรก สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.1 ตรวจสอบพบเว็บไซต์หนึ่งได้ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล็อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคาร่าและพนันอื่นๆอีกหลายชนิด มียอดสมาชิกกว่า 20,000 ราย เปิดมานานกว่า 2 ปี ซึ่งเว็บพนันเครือข่ายนี้ มีการกระทำผิดเป็นขบวนการ โดยมีกลุ่มบุคคลคอยทำหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น ทีมทำเว็บไซต์ ทีมควบคุมดูแลเว็บไซต์ ทีมการเงิน
ด้าน พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า มีสิ่งที่น่าสนใจในเครือข่ายนี้คือใช้รูปแบบใหม่การฟอกเงินผ่านการเปิดให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีการจดทะเบียนนิติบุคคลในนามบริษัทจำนวนหลายบริษัท เพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับการฟอกเงิน และการอำพรางการทำธุรกรรมด้านการเงินของเว็บพนันออนไลน์
โดยให้สมาชิกผู้เล่นชำระเงินเข้าบริษัทผ่านระบบ Payment Gateway หรือระบบตัวกลางในการรับชำระเงินออนไลน์ที่เชื่อมต่อระหว่างลูกค้า ร้านค้า และธนาคาร เพื่อแฝงตัวเหมือนทำธุรกิจปกติ ช่วยให้รับเงินผ่านบัตรซึ่งรองรับการจ่ายทั้ง บัตรเครดิต/เดบิตพร้อมเพย์ (Thai QR) และ กระเป๋าเงินดิจิทัล (E-wallet) เช่นการชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์หรือชำระบริการอื่นๆในชีวิตประจำวันทั่วไป
จากนั้นเงินส่วนนี้จะโอนต่อเข้าบัญชีม้า แล้วใช้คนตระเวนกดเงินและเบิกเงินสดจากธนาคารเป็นจำนวนมาก ก่อนที่เงินสดจะถูกส่งมอบให้นายทุนหรือผู้รับผลประโยชน์ต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานเส้นทางการเงิน พบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี ที่ผ่านมาภายในระยะเวลา 2 เดือน มีการถอนเงินออกจากบัญชีไปแล้วจำนวน 76 ครั้ง มูลค่าสูงนับหลายล้านบาทต่อครั้ง รวมยอดทั้งสิ้น 81 ล้านบาท ก่อนทางชุดสืบสวนได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการดังกล่าวจำนวน 9 ราย และขออนุมัติศาลออกหมายค้น เข้าตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 จุด
ต่อมา พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 นำกำลังชุดสืบสวนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย โดยจุดแรก นำหมายค้นศาลอาญา ที่ 305/2569 ค้นบริษัทรายหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจด้าน Payment Gateway รายใหญ่ ในอาคารสำนักงานแห่งหนึ่ง ย่านถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สามารถตรวจยึดพยานหลักฐานและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิด ประกอบด้วย โน้ตบุ๊ก 5 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 9 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง เอกสารข้อมูลต่างๆและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนหนึ่ง
ส่วนจุดที่ 2 ค้นห้องพักในอาคารพาณิชย์พื้นที่ย่านอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เข้าจับกุม Mr. Hong Tam Nguyen อายุ 34 ปี สัญชาติเวียดนาม ทำหน้าที่ดูแลระบบให้เว็บไซต์พนันออนไลน์ กดเงินสดจากบัญชีธนาคารและเบิกถอนเงินสดจากธนาคาร พร้อมตรวจยึดเงินสด 287,000 บาท โน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม สอบสวนเบื้องต้นให้รับสารภาพ
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ กล่าวอีกว่า หลังจากการตรวจค้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน Payment Gateway ได้มีผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด และขอให้การในชั้นศาลภายหลัง
นอกจากนี้ยังสืบสวนพบว่า กลุ่มขบวนการกดเงินให้เว็บพนันรายนี้ มีทั้งคนจีนและคนไทย ซึ่งทำหน้าที่กดเงิน และรวบรวมเงิน จัดการทำบัญชี และส่งเงินไปให้บุคคลหลายรายผ่านยังหลายช่องทางและในส่วนของ Payment Gateway นั้นทางตำรวจยังพบข้อมูลว่า ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวนมากราว 70-80 คดี โดยมีหมายเรียกที่พนักงานสอบสวนส่งมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อไป
โดยตำรวจดำเนินคดีทั้งหมดในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
ด้าน พล.ต.ต.ศิลา กล่าวว่า สำหรับในเครือข่ายที่ 2 พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.5 พร้อมชุดสืบสวน กก.1 บก.สอท.5 ตรวจพบเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย “betflix-bet5” มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ได้ลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอล, พนันสล็อต, บาคาร่า, เกมยิงปลา, เกมสล็อต, หวย และเกมพนันอื่นๆ โดยพบว่าใช้บัญชีธนาคารนิติบุคคลที่ไม่มีการประกอบกิจการเพื่อพักเงิน ก่อนโอนต่อไปยังบัญชีผู้รับผลประโยชน์ และยังพบว่ามีการถอนเงินออกจากบัญชีครั้งละหลายแสนบาท
ทางชุดสืบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจำนวน 9 ราย ได้แก่ ผู้ทำหน้าที่บริหารการเงิน ถอนเงิน บัญชีม้า และกลุ่มบัญชีม้านิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการจริง ก่อนขออนุมัติศาลออกหมายค้นเป้า จำนวน 2 จุด ในพื้นที่ จ.ตาก
โดยจุดแรกค้นบ้านพักหลังหนึ่งในซอยบัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เข้าจับกุมตัวนายธีระพรรณ ประดิษฐ์รัตนะ อายุ 34 ปี ทำหน้าที่ถอนเงินสดและรับผลประโยชน์จากเว็บพนัน พร้อมตรวจยึดเป็นรถยนต์ จำนวน 1 คัน, เงินสดกว่า 1 ล้านบาท, ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ น้ำหนัก รวม 40 บาท, โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม และบัตรกดเงินสด 1 ใบ
ส่วนในจุดที่ 2 ค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ถนนอินคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เข้าจับกุมตัว นายธีรพงษ์ วงศ์มณีวรรณ อายุ 32 ปี ทำหน้าที่พักเงิน โยกเงิน และถอนเงินจากเว็บพนัน และนางทิพย์อาภา โกญจนบุญ อายุ 58 ปี ผู้ทำหน้าที่บัญชีม้า พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง และ ฮาร์ดดิสก์แบบพกพาอีก 1 ชิ้น
โดยดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน”