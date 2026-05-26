เร่งขยายผลคดี “หมิง เฉิน ซัน” พบเส้นเงินโยงกว่าพันรายการ

ตร.ไซเบอร์ เผยคืบหน้าคดี “หมิง เฉิน ซัน” ครอบครองคลังแสงอาวุธสงคราม พบเส้นเงินเชื่อมโยงมากกว่าหนึ่งพันรายการ
วันนี้ (26 พ.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการดำเนินคดีกับ นายหมิง เฉิน ซัน ผู้ต้องหาชาวจีน ที่ถูกจับกุมในพื้นที่จ.ชลบุรี ในข้อหาครอบครองอาวุธสงคราม ว่ากรณีดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องพิจารณาแยกเป็นสองส่วนหลัก คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งในส่วนของบช.สอท.นั้น ทาง พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้มีการแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ เปิดเผยอีกว่า ขณะนี้ทางตำรวจไซเบอร์ได้สำนวนการสอบสวนหลักแล้วหนึ่งสำนวน ซึ่งเป็นกรณีที่มีความชัดเจนของเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในบัญชี TPO (Third Party Operator) อีกเป็นจำนวนกว่าหนึ่งพันรายการ โดยทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์และแกะรอยเส้นทางการเงินทั้งหมด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีให้ครบถ้วนทุกมิติ
สำหรับแนวทางการทำงานในขณะนี้ ได้มีการประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับแต่ละกองบังคับการ เพื่อนำไปดำเนินการ และจะมีการประชุมสรุปผลความคืบหน้าอีกครั้ง หากพบความชัดเจนในเส้นทางการเงินของคดีใดหรือเส้นทางส่วนใดเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการแจ้งข้อหา ในการดำเนินคดีแยกเป็นรายกรรม และแยกเป็นรายคดีต่อไป