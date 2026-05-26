ผบช.น.สั่ง 88 สน.ปูพรมล่าตัวคนร้าย กรีดขาตำนานนักแข่ง F1

MGR Online-ตำรวจนครบาลระดมล่าตัวคนร้าย ทำร้ายร่างกายอดีตนักแข่งรถ F1 เย็บขา 28 เข็ม พบเกิดเหตุในพื้นที่ สน.ลุมพินี รอง ผบช.น.สั่งเช็กวงจรปิดโดยรอบ รวมถึงเส้นทางการหลบหนี
วันนี้ (26 พ.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.ได้สั่งการฝ่ายสืบสวนทุกพื้นที่ของ บช.น.ทั้ง 88 สน.เร่งตรวจสอบเบาะแส จุดเกิดเหตุ และเส้นทางหลบหนีของคนร้าย กรณี นายมิกา ยูฮานี ซาโล อายุ 60 ปี อดีตนักแข่งรถ F1 ชาวฟินแลนด์ ถูกทำร้ายร่างกายด้วยของมีคมบริเวณขาเย็บ 28 เข็ม
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า นายซาโล ผู้เสียหาย เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 พ.ค.69 ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเข้าพักที่โรงแรมย่านสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยพบว่า นายซาโล มีบาดแผลบริเวณขาจริง แต่ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดได้ ขณะเดียวกัน สน.ทองหล่อ ยืนยันว่า ยังไม่พบการแจ้งความ หรือหลักฐานว่าเหตุเกิดในพื้นที่ สน.ทองหล่อ
ต่อมา พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น.พร้อมตำรวจ กก.สส.บช.น.ลงพื้นที่ติดตามคดีด้วยตนเอง โดยสั่งการให้เร่งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ รวมถึงเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียด พร้อมประสานสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และติดตามตัวผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ล่าสุดชุดสืบสวนพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ สน.ลุมพินี อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.