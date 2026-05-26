"ซาโล" อดีตนักแข่ง F1 เปิดใจครั้งแรก หลังสื่อนอกตีข่าวถูกทำร้ายกลางกรุง ยันเป็นอุบัติเหตุ ขอบคุณ ตร.ไทยดูแลใกล้ชิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



จากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นายมิคา ซาโล (Mika Salo) อดีตนักแข่งรถ formula 1 ชาวฟินแลนด์ ถูกทำร้ายด้วยของมีคม บริเวณขา ซึ่งคาดว่าเกิดจากการโจมตีแบบสุ่ม ระหว่างท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา จนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างประเทศนั้น

ล่าสุด มิคา ซาโล กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้น เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ รู้ตัวอีกทีก็บาดเจ็บแล้ว ขอบคุณตำรวจที่คอยดูแลและช่วยเหลือ จุดประสงค์ที่มาเมืองไทย เพราะรักแสงแดด ต้องการมาพักผ่อน วอร์มร่างกาย และมีโครงการจะกลับมาเมืองไทยอีก

ส่วนเรื่องความปลอดภัย มิคา ซาโล บอกว่า รู้สึกอบอุ่น และแปลกใจว่าทำไมตำรวจมาเยอะ ซึ่งเขาเห็นข่าวแล้ว และอยากอธิบายเรื่องราวข้อเท็จจริง เป็นอย่างไร


