"ซาโล" อดีตนักแข่ง F1 เปิดใจครั้งแรก หลังสื่อนอกตีข่าวถูกทำร้ายกลางกรุง ยันเป็นอุบัติเหตุ ขอบคุณ ตร.ไทยดูแลใกล้ชิด

"มิคา ซาโล" เปิดใจครั้งแรก หลังสื่อนอกตีข่าวถูกทำร้ายกลางกรุง ยันเป็นอุบัติเหตุ ขอบคุณตร.ไทยดูแลใกล้ชิด ยังรักเมืองไทย จะกลับมาเที่ยวอีก
จากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นายมิคา ซาโล (Mika Salo) อดีตนักแข่งรถ formula 1 ชาวฟินแลนด์ ถูกทำร้ายด้วยของมีคม บริเวณขา ซึ่งคาดว่าเกิดจากการโจมตีแบบสุ่ม ระหว่างท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา จนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างประเทศนั้น
ล่าสุด มิคา ซาโล กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้น เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ รู้ตัวอีกทีก็บาดเจ็บแล้ว ขอบคุณตำรวจที่คอยดูแลและช่วยเหลือ จุดประสงค์ที่มาเมืองไทย เพราะรักแสงแดด ต้องการมาพักผ่อน วอร์มร่างกาย และมีโครงการจะกลับมาเมืองไทยอีก
ส่วนเรื่องความปลอดภัย มิคา ซาโล บอกว่า รู้สึกอบอุ่น และแปลกใจว่าทำไมตำรวจมาเยอะ ซึ่งเขาเห็นข่าวแล้ว และอยากอธิบายเรื่องราวข้อเท็จจริง เป็นอย่างไร