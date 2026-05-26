“คุ้มครองสิทธิฯ” เยียวยาครอบครัวเหยื่อรถไฟพุ่งชนรถเมล์ ดับ 7 ราย เป็นเงิน 2.1 ล้านบาท

MGR Online - “ก.ยุติธรรม-คุ้มครองสิทธิฯ” เร่งช่วยเหลือเหยื่อรถไฟพุ่งชนรถประจำทาง อโศก-ดินแดง เสียชีวิต 7 ราย รวม 2.1 ล้านบาท ส่วนคนเจ็บอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
สืบเนื่องจากตามที่ได้เกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถประจำทาง สาย 206 อัดกับตอม่อเสาทางด่วน บริเวณ ถ.อโศก-ดินแดง จุดตัดทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2569 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก นั้น
วันนี้ (26 พ.ค.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เปิดเผยว่า ตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ฯ ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้น จึงได้มีข้อสั่งการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการ
โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2569 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 5/2569 โดยมี นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน และ น.ส.วราพรรณ บัวสุวรรณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นเลขานุการ พร้อมด้วย อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
ในที่ประชุมได้พิจารณาคำขอกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 2,100,000 บาท โดยในรายของผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นคำขอว่าเป็นทายาทผู้ได้รับความเสียหายหรือไม่ สำหรับรายที่ได้รับบาดเจ็บ อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและรอการรักษาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป
ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กระทรวงยุติธรรม หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง