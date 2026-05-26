เจอตัวแล้ว! "มิคา ซาโล" อดีตนักแข่ง F1 หลังสื่อนอกตีข่าวถูกกรีดขาแบบสุ่มในกทม. ตร.เร่งไล่เช็กวงจรปิด

จากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นายมิคา ซาโล (Mika Salo) อดีตนักแข่งรถ formula 1 ชาวฟินแลนด์ ถูกทำร้ายด้วยของมีคม บริเวณขา ซึ่งคาดว่าเกิดจากการโจมตีแบบสุ่ม ระหว่างท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา จนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างประเทศนั้น
วันนี้ (26 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีคำสั่งการด่วนให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวต่อไปว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นของกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยพล.ต.ต.พัลลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น.ได้เดินทางเข้าพบนักแข่งรถคนดัง พร้อมรายงานข้อเท็จจริง มีรายละเอียดดังนี้
เหตุการณ์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 23.00 น. ผู้เสียหายเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย 6 ผ่านปากซอยสุขุมวิท ซอย 4 และกำลังข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าแยกนานา
ต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชน แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับบาดเจ็บ จนกระทั่งมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีเลือดออกที่ขา จึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (เย็บ 28 เข็ม) เบื้องต้นผู้เสียหายยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์
มีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานโรงแรมในพื้นที่ว่ามีนักท่องเที่ยวรายอื่น เล่าเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ระดมกำลังฝ่ายสืบสวนเพื่อไล่กล้องวงจรปิด (CCTV) ตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุ เพื่อระบุตัวผู้ขับขี่และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียด
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ได้กำชับให้ตำรวจนครบาลเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่สุ่มเสี่ยง และเร่งคลี่คลายคดีนี้ให้กระจ่าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว หากมีความคืบหน้าประการใด สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแถลงให้ทราบโดยต่อเนื่อง
ต่อมาพล.ต.ท.ไตรรงค์ เข้าพูดคุยกับมิคา ซาโล หลังถูกส่งตัวมาตรวจร่างกายที่ รพ.ตำรวจ พร้อมสั่งการตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.ลุมพินี เร่งตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่ขึ้น
ด้านมิคา ซาโล กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้น เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ รู้ตัวอีกทีก็บาดเจ็บแล้ว ขอบคุณตำรวจที่คอยดูแลและช่วยเหลือ จุดประสงค์ที่มาเมืองไทย เพราะรักแสงแดด ต้องการมาพักผ่อน วอร์มร่างกาย และมีโครงการจะกลับมาเมืองไทยอีก
ส่วนเรื่องความปลอดภัย นายมิคา ซาโล บอกว่า รู้สึกอบอุ่น และแปลกใจว่าทำไมตำรวจมาเยอะ ซึ่งเขาเห็นข่าวแล้ว และอยากอธิบายเรื่องราวข้อเท็จจริง เป็นอย่างไร