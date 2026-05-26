ญาติรับศพรายที่ 8 เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เผยไม่ได้หวังเงินเยียวยา แค่รับร่างไปทำบุญส่งครั้งสุดท้าย

ญาติเดินทางมายังสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ รับศพสุดท้ายรายที่ 8 เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ไปทำพิธีศาสนา เผยไม่ได้หวังเงินเยียวยา แค่ต้องการมารับร่างไปทำบุญส่งครั้งสุดท้าย
วันนี้ (26 พ.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ครอบครัวของนายเสริมลาภ ปิ่นทอง หรือเอ อายุ 44 ปี ผู้เสียชีวิตรายที่ 8 และเป็นศพสุดท้ายที่สามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลจากเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์ บริเวณแยกอโศก-ดินแดง ได้เดินทางมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ไม่มีญาติเดินทางมาแจ้งตามหาบุคคลสูญหาย
โดยคดีนี้ตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถแกะรอยจากภาพสตอรี่ในอินสตาแกรมของน.ส.วิภารักษ์ เผ่าภูรี หรือน้องโรส หนึ่งในผู้เสียชีวิต ที่โพสต์ภาพสุดท้ายไว้ ก่อนเชื่อมโยง กับข้อมูลจากเพื่อนสนิทของผู้ตาย ที่โทรศัพท์มาแจ้งว่าเพื่อนหายตัวไปจากที่ทำงานอย่างผิดปกติ นำไปสู่การติดต่อนายไพรัช ปิ่นทอง ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อของผู้เสียชีวิต ให้เข้ามาตรวจ DNA เพื่อเปรียบเทียบ พิสูจน์อัตลักษณ์ จนยืนยันตัวบุคคลได้สำเร็จ แม้ทั้งสองจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ด้านนางนันทวัลย์ นักรบ หรือนัน อายุ 60 ปี ญาติฝ่ายแม่ของผู้เสียชีวิต พร้อมเครือญาติที่เดินทางมาจาก จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า ตนเลี้ยงดูผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็ก เคยนอนบ้านเดียวกันก่อนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต และไม่ได้พบหน้ากันมานานกว่า 30 ปี
ถึงแม้จะห่างหายกันไป แต่ก็ยังติดต่อและคอยช่วยเหลือกันมาตลอด หากมีอะไรก็จะโทรหาน้องเสมอ พร้อมยอมรับว่า ตอนเกิดเหตุยังนั่งดูข่าวอยู่ โดยไม่คิดเลยว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิต จะเป็นคนในครอบครัว จนกระทั่งเพื่อนของผู้ตายและบริษัทที่ทำงานติดต่อมา จึงรีบเดินทางมาดำเนินเรื่องทันทีตั้งแต่สัปดาห์ก่อน
นางนันทวัลย์ เปิดเผยอีกว่า ชีวิตน้องโดดเดี่ยว บางครั้งก็ไม่ค่อยรับสาย จึงไม่ค่อยได้คุยกัน จะคุยกันแต่ละครั้งก็ช่วงวันสำคัญ เขาเป็นคนเก่ง ขยัน นิสัยดี พ่อ แม่ และน้องเสียชีวิตหมดแล้ว ทำงานด้านประกันภัย ต้องเดินไปทำงาน กลับบ้านดึกทุกวัน บางครั้งเราไปหา ก็ต้องยืนรอหน้าบ้านมืดๆ เพราะเขายังไม่กลับ ไม่มีครอบครัว ชีวิตน่าสงสารมาก
พร้อมยืนยันว่า การเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้หวังเรื่องทรัพย์สินหรือเงินเยียวยาใดๆ โดยครอบครัวเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญและส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น
เราไม่ได้หวังเงินทองอะไรเลย ต่อให้ไม่ได้สักบาทก็ไม่เป็นไร แค่อยากดูแลและส่งน้องครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุด
หลังจากนี้ญาติจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชมพูเวก อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เนื่องจากเป็นสถานที่บรรจุกระดูกของพ่อ แม่ และน้องสาวของผู้เสียชีวิต ส่วนห้องพักของผู้ตายนั้นครอบครัวยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการใดๆ และอยู่ระหว่างหารือกัน
ขณะที่นายธนกร สังข์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเดินทางมาร่วมในวันนี้ด้วย กล่าวว่า ขสมก. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการรับศพ การจัดพิธีทางศาสนา และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ รวมถึงการเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งญาติสามารถกำหนดวันและขั้นตอนต่างๆ ได้ตามความประสงค์
นายธนกร ระบุเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ขสมก. ได้เข้าไปดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตครบทั้ง 7 รายก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องงานศพอย่างใกล้ชิด
ด้านนายประลองพล ธิวงศ์ บุคลากรและผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทาง รฟท. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียเช่นกัน และพร้อมรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป