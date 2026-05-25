“พล.ต.อ.ธัชชัย” ลุยแก้ปัญหายาเสพติด ดันโมเดลตัดวงจรผู้ค้าในชุมชนเนินเอฟเอ็ม แหล่งค้ายาอันดับ 7 ของประเทศ

“พล.ต.อ.ธัชชัย” ลงพื้นที่จันทบุรี ผนึกผู้ว่าฯ เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดและคนคลุ้มคลั่งในชุมชน ดันโมเดลจำกัดเข้า-ออก “ชุมชนเนินเอฟเอ็ม” ตัดวงจรผู้ซื้อ-ผู้ค้า หวังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 9 ด้าน
วันนี้ (25 พ.ค.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ที่กำชับให้ทุกจังหวัดบูรณาการแก้ปัญหาสำคัญ 9 ด้าน อาทิ ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี นอมินี ฟอกเงิน ผู้มีอิทธิพล และความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า “ปัญหายาเสพติดและคนคลุ้มคลั่งในชุมชน” เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดของจังหวัด โดยเฉพาะ “ชุมชนเนินเอฟเอ็ม” อ.เมืองจันทบุรี ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดอันดับ 1 ของจังหวัด อันดับ 2 ของภาคตะวันออก และอันดับ 7 ของประเทศ
จากการลงพื้นที่พบว่า ชุมชนดังกล่าวเป็นจุดซื้อขายยาเสพติดสำคัญมานานหลายสิบปี แม้จะมีการจับกุมต่อเนื่อง แต่ปัญหายังคงกลับมาเกิดซ้ำ โดยผู้เข้ารับการบำบัดจำนวนมากยอมรับว่า ซื้อยาเสพติดมาจากพื้นที่นี้
พล.ต.อ.ธัชชัย จึงเสนอโมเดลของตำรวจเมืองฟอร์ทเวิร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เน้น “ตัดความต้องการซื้อ” เพื่อทำให้ผู้ค้ายาเสพติดอยู่ไม่ได้ โดยเสนอให้ทดลองจำกัดการเข้า-ออกชุมชนเนินเอฟเอ็ม ควบคู่กับการกวาดล้างผู้ค้าและปรับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อลดโอกาสเข้าถึงยาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เตรียมนำร่องดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนี้ จังหวัดยังเตรียมผลักดันการจัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดกลุ่มสีแดง หลังพบเป็นปัญหาใหญ่ที่นำไปสู่เหตุรุนแรงในชุมชน
รอง ผบ.ตร. ย้ำว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลอย่างมาก พร้อมกำชับทุกพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์” อย่างแท้จริง
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ พล.ต.อ.ธัชชัย ยังได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับหน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี ที่สนามกีฬา ภ.จว.จันทบุรี อีกด้วย