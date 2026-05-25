ตร.เผยคดีอุ้มรีดชาวจีนโยงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตำรวจเอี่ยวเพิ่มเป็น 6 นาย

โฆษก ตร. เผยคดีอุ้มรีดชาวจีนโยงขบวนการข้ามชาติ เร่งล่าผู้ร่วมขบวนการไทย-จีน-กัมพูชา ล่าสุดพบตำรวจเอี่ยวเพิ่มเป็น 6 ราย
วันนี้ (25 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าคดีแก๊งตำรวจอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีน 5 คน ที่ จ.สระแก้ว ว่า ล่าสุดการสืบสวนขยายผลพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบนำพาชาวจีนเข้า-ออกประเทศไทยผิดกฎหมาย และอาจเข้าข่ายร่วมกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
เบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวไทย จีน และกัมพูชา โดยเฉพาะบุคคลฝั่งกัมพูชาบางรายที่เชื่อว่ามีอิทธิพลในพื้นที่ชายแดน ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
โฆษก ตร. ระบุว่า เครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา โดยแบ่งหน้าที่กันเป็นทอด ๆ ทั้งกลุ่มนำพาคนข้ามแดน ตัวกลางชาวจีน และคนไทยที่คอยรับตัวผู้ลักลอบเข้าเมือง ก่อนส่งต่อกลับไปยังฝั่งกัมพูชา
ส่วนการดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดมีตำรวจถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มรวมเป็น 6 นาย พร้อมพลเรือนอีก 1 ราย โดยจากหลักฐานทางวินัยและข้อมูลดิจิทัลที่ตรวจสอบได้ เชื่อว่ากลุ่มตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมและปล่อยตัวชาวจีน น่าจะครบทั้งหมดแล้ว
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ กล้องวงจรปิด รวมถึงเส้นทางการเงินและธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมต่อไป