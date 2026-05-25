จับสาวบัญชีม้าแก๊งไฮบริดสแกม ตุ๋นแลกเงินหยวน-คริปโตฯ เสียหาย 1.8 ล้าน

ตำรวจคอมมานโดตามรวบ “กิ๊ก พัทลุง” บัญชีม้าแก๊งไฮบริดสแกมข้ามชาติ ตุ๋นแลกเงินหยวน-คริปโตฯ เหยื่อหลงเชื่อสูญกว่า 1.8 ล้าน
วันนี้ (25 พ.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ.พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. และ พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม น.ส.ขวัญกนกพัชร หรือ “กิ๊ก” (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ชาว จ.พัทลุง ตามหมายจับศาลอาญาตลิ่งชัน ที่ จ.980/2568 ลงวันที่ 17 ธ.ค.68 ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ อันน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” ได้บริเวณสถานีรถไฟนครปฐม
สืบเนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพได้เปิดบัญชี X หลอกลวงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เงินหยวน) ในราคาถูก และยังพบพฤติการณ์ในรูปแบบ "ไฮบริดสแกม" (Hybrid Scam) โดยสร้างโปรไฟล์อินสตาแกรมปลอมเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ร่วมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ที่ทำเลียนแบบแพลตฟอร์ม "Tether Limited" จนมีผู้เสียหายหลงเชื่อและสูญเสียทรัพย์สินรวมกว่า 1,839,263 บาท
จากการขยายผลเส้นทางการเงินพบเชื่อมโยงมายังบัญชีของผู้ต้องหา แม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นการเปิดบัญชีให้เพื่อนยืม แต่จากการตรวจสอบประวัติพบว่ามีหมายจับในคดีลักษณะเดียวกันอีกหลายคดี เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองแขม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป