รวบแก๊งลอบขนยาบ้าจากชายแดนภาคตะวันออกเข้า กทม. ยึดของกลาง 20 ล้านเม็ด

รอง ผบ.ตร. แถลงผลตำรวจ ปส. ร่วมกับทหารและ DEA จับกุม 4 ผู้ต้องหาลักลอบลำเลียงยาบ้านำเข้าจากแนวชายแดนภาคตะวันออก เข้าพื้นที่เศรฐกิจ-กทม. ยึดของกลาง 20 ล้านเม็ด
วันนี้ (25 พ.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.สมประสงค์ เย็นท้วม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พล.ท.ณัฐศิษฐ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พล.ต.กัมปนาท วาพันสุ เสธ.ทภ.2/เลขาธิการ กอ.รมน.ภ.2 พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.ธนรัชน์ สอนกล้า รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.วรพจน์ ดิษยบุตร รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.นพสิทธิ์ มิตรภักดี ผบก.ปส.1 พล.ต.ต.อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร ผบก.ปส.2 พล.ต.ต.วันชนะ บวรบุญ ผบก.ขส., พันเอก (พิเศษ) สุพจน์ สวาคฆพรรณ ผบ.ขกท.ทภ.4 ร่วมกันแถลงผลการทลายเครือข่ายนักลำเลียงยาเสพติด ภาคตะวันออก โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DEA) หลังจากได้รับเบาะแสเกี่ยวกับเครือข่ายวัยรุ่นที่มีการจัดตั้งเป็นขบวนการมีโครงสร้างองค์กรชัดเจน
สำหรับพฤติการณ์ของเครือข่ายนี้ จะใช้รถนำทางควบคู่กับรถขนยา รับยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำมาพักไว้ตามโกดังเช่าในพื้นที่จังหวัดเลย ก่อนจะสลับทีมลำเลียงเพื่อนำเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและกรุงเทพมหานคร โดยมีการเปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนพาหนะ และปรับรูปแบบการขนส่งอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย พร้อมตรวจยึดยาบ้ารวม 20 ล้านเม็ด และรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิด 6 คัน
จากการสืบสวนขยายผล พบว่านายนราศักดิ์ หรือเต้ย อายุ 28 ปี เป็นสมาชิกระดับสั่งการ ทำหน้าที่จัดหาและว่าจ้างกลุ่มวัยรุ่นในภาคตะวันออกให้รับจ้างลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและกรุงเทพมหานคร โดยนายนราศักดิ์ถูกออกหมายจับในข้อหาสมคบและจำหน่ายยาเสพติด ขณะเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ Glock 19 พร้อมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดทรัพย์สินของนายนราศักดิ์ มูลค่ารวมกว่า 5.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในภาพรวมเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด 11 คดี มีผู้ต้องหารวม 33 ราย และออกหมายจับเพิ่มเติมอีก 12 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า 15.5 ล้านเม็ด ไอซ์ประมาณ 4,800 กิโลกรัม และเคตามีนกว่า 500 กิโลกรัม รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อีกหลายรายการ
พล.ต.ท.อาชยน เปิดเผยว่า การจับกุมยาเสพติดในล็อตนี้สามารถ ยึดยาบ้าได้ 20 ล้านเม็ด และยังสามารถจับกุมเครือข่ายในระดับสั่งการ พร้อมยึดทรัพย์สิน ได้หลายรายการ ถือเป็นการจับกุมครั้งใหญ่ ซึ่งหากยาเสพติดล็อตนี้สามารถเล็ดลอดออกไปได้ ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติอย่างมหาศาล แม้ขบวนการค้ายาเสพติดจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนลำเลียงยาเสพติดไปอย่างไร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จะดำเนินการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทุกราย