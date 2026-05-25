"สนธิญา" ร้อง ปอท.ตรวจสอบ "ปิยบุตร" โพสต์เชียร์ยกเลิกคณะองคมนตรี ส่อผิด ม.108 -112

"สนธิญา" ยื่นหนังสือ ปอท.ตรวจสอบ "ปิยบุตร"แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์สนับสนุนยกเลิกคณะองคมนตรี ชี้เข้าข่ายไม่ยอมรับอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่อผิด ม.108 -112
วันนี้ ( 25 พ.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายสนธิญา สวัสดี เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอท.เพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษกรณี ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า และนักวิชาการอิสระ ได้มีการนำข้อความเก่ามาเผยแพร่ซ้ำในเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการยกเลิกองคมนตรี ซึ่งตนมองว่าเข้าข่ายไม่ยอมรับอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์
นายสนธิญา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยยื่นคัดค้านการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเห็นว่า ดร.ปิยบุตร มีแนวคิดแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมองว่ามีแนวทางสืบเนื่องมาจนถึงพรรคประชาชนในปัจจุบัน พร้อมอ้างถึงกรณีที่ สส.พรรคประชาชน 44 คน ถูกศาลฎีการับเรื่องไว้พิจารณา สำหรับประเด็นที่นำมาร้องเรียนครั้งนี้เป็นการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคณะองคมนตรี 2 ประเด็น คือ การเสนอว่ายกเลิกองคมนตรีเพื่อประหยัดงบประมาณ และการตั้งข้อสังเกตว่าหน้าที่ขององคมนตรีอาจทับซ้อนกับคณะรัฐมนตรี
นายสนธิญา กล่าวต่อว่า ประเด็นที่มีการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรี โดยอ้างว่าเป็นการประหยัดงบประมาณ ทั้งที่การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นพระราชอัธยาศัยนั้น อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 108 จึงเข้าร้องเรียนให้ตำรวจตรวจสอบว่าการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหรือไม่ นอกจากนี้ยังขอให้ตรวจสอบในประเด็นความผิดตามมาตรา 112 ด้วย โดยมองว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรี ซึ่งมาจากพระราชอัธยาศัยของพระมหากษัตริย์ เท่ากับเป็นการไม่ยอมรับอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงต้องการให้ตำรวจพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
"องคมนตรีเป็นองค์กรที่มีตามรัฐธรรมนูญ และมีบทบาทตามพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ จึงไม่ใช่การเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมือง ยืนยันว่าหน้าที่ขององคมนตรีแตกต่างจากคณะรัฐมนตรี"นายสนธิญา กล่าว
นายสนธิญา ยังระบุถึงประเด็นที่มาของเรื่องนี้ว่า จากกรณีที่มีองคมนตรีจำนวน 9 ท่าน เข้าติดตามผลประชุมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ “ซูเปอร์เอลนีโญ” ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2569 ตนมองว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นการติดตามและให้คำแนะนำเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมือง
นายสนธิญา กล่าวด้วยว่า คณะองคมนตรีมีบทบาทติดตามโครงการตามพระราชดำริหลายด้าน เช่นโครงการบริหารจัดการน้ำและเศรษฐกิจพอเพียง ตนมองว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรี ของ ดร.ปิยบุตรนั้นอาจเข้าข่ายขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันอาจกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตามในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ จะเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม กรณีของ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ "ไอซ์ รักชนก" ในความผิดตามมาตรา 112 และเตรียมนำเอกสารไปยื่นต่อศาลอุทธรณ์ด้วย
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องไว้ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป