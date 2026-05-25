โฆษก ตร. โต้ "ฮุน เซน" ยันไทยไม่ใช่ทางผ่านสแกมเมอร์ เร่งประสานข้อมูลล่า ยันฐานใหญ่อยู่ในกัมพูชา

โฆษก ตร. โต้ "ฮุน เซน" ยันไทยไม่ใช่ทางผ่าน ชี้ปราบแก๊งสแกมเมอร์ต้องเข้าถึง “ฐานปฏิบัติการ” ย้ำไทยเอาจริงกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ วอนกัมพูชาร่วมมือแก้ปัญหา
วันนี้ (25 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยกรณีสมเด็จฮุน เซน อดีตผู้นำกัมพูชา ให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ว่า การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ จำเป็นต้องมุ่งเป้าไปที่ “ฐานปฏิบัติการ” ของขบวนการเป็นหลัก เนื่องจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชามีความยาวและซับซ้อน ทำให้ยังมีการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายอยู่ต่อเนื่อง
โฆษก ตร. ระบุว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ มีการประสานข้อมูลพิกัดศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศรอบไทยอย่างต่อเนื่อง และเร่งส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที พร้อมยืนยันว่าไทยมีมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองและปราบปรามขบวนการคอลเซ็นเตอร์อย่างจริงจัง จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เอาจริงกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดในภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังย้ำว่า ไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแหล่งกบดานของขบวนการอาชญากรรม รวมถึงผู้มีหมายจับจากต่างประเทศ จะถูกติดตามดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยอมรับว่า ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากกัมพูชาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการยอมรับข้อเท็จจริงจากข้อมูลนานาชาติที่ระบุว่ามีฐานสแกมเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ในกัมพูชา หากทั้งสองประเทศร่วมมือกันตรวจสอบและปราบปรามอย่างจริงจัง เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ และส่งผลดีต่อทั้งสองประเทศในระยะยาว