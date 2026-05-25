มูลนิธิ "พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว" บริจาคเงิน 2 ล้านบาท ให้แก่รพ.ตำรวจ

"พล.ต.อ.อดุลย์ - อรัญญา" แสงสิงแก้ว อดีต ผบ.ตร. บริจาคเงิน 2 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ
วันนี้ (25 พ.ค.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ง อดีต ผบ.ตร. และคุณอรัญญา แสงสิงแก้ว พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ "พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว" บริจาคเงินจำนวน 2 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงอาคารเพื่อฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ณ ห้องพรหมนอก อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในนามประธานกรรมมการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ
พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า มูลนิธิก่อตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ได้รับความเดือดร้อนทางสังคม ซึ่งมอบอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคน