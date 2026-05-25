"โฆษก ตร." เผย Meta ลบเพจคลิปสยิวแล้ว เร่งล่า ตัวผู้ปล่อยคลิป พบอาจใช้ระบบสตรีมมิงไม่ใช่ไลฟ์สด

โฆษก ตร. เผย Meta ลบเพจคลิปสยิวแล้ว เร่งล่าตัวผู้เกี่ยวข้อง ชี้อาจไม่ใช่ไลฟ์สดจริง แต่ใช้สตรีมมิงปล่อยคลิปจนไวรัล
วันนี้ (25 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังพบคลิปหรือสตรีมมิงลักษณะอนาจารเผยแพร่ผ่านเพจบน Facebook ว่า ขณะนี้ตำรวจไซเบอร์ได้ประสานข้อมูลกับบริษัท Meta เพื่อเร่งตรวจสอบและระงับเนื้อหาดังกล่าวแล้ว โดยล่าสุด Meta ได้ดำเนินการนำเพจต้นเรื่องออกจากระบบเรียบร้อย
เบื้องต้นจากการสืบสวนพบว่า ผู้แสดงในคลิปและภาษาที่ใช้ไม่น่าใช่บุคคลสัญชาติไทย ส่วนสถานที่ถ่ายทำยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ ขณะเดียวกันตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่ “ไลฟ์สด” โดยตรง แต่เป็นการปล่อยวิดีโอผ่านระบบสตรีมมิง ก่อนถูกแชร์ต่อจนกลายเป็นไวรัล
โฆษก ตร. ระบุว่า Meta ชี้แจงว่า คลิปดังกล่าวหลุดรอดระบบ AI ตรวจจับ เนื่องจากถูกเผยแพร่ผ่านเพจขนาดใหญ่ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก บางเพจอาจถูกแฮกหรือให้ความร่วมมือในการปล่อยคอนเทนต์ผิดกฎหมาย ทำให้อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มดันคอนเทนต์ขึ้นฟีดอย่างรวดเร็วจากยอดผู้เข้าชมจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ
ขณะนี้ตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งขอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเจ้าของเพจและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด หากพบว่าเป็นบุคคลจริง แม้อยู่ต่างประเทศ แต่เผยแพร่เนื้อหาเข้ามาในไทย ก็อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายไทยได้ พร้อมย้ำว่าการพิจารณาผิดของผู้กดไลก์ แชร์ หรือ รับชม ต้องดูที่เจตนาและพฤติการณ์ประกอบเป็นสำคัญ